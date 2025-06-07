Святий Престол про роль шкіл у контексті долання наслідків стихійних лих

Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН та міжнародних організаціях у Женеві виступив під час круглого столу «Безпечні школи зараз», в рамках Глобальної платформи для зменшення ризику катастроф, звертаючи увагу на руйнівний вплив природних катастроф на життя мільярда дітей і наголошуючи на ролі, яку в подоланні наслідків стихійних лих може відіграти школа.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Greta Giglio - Ватикан

«Школа є важливим місцем для підвищення обізнаності про ризики та для підготовки до реагування на природні катастрофи». Про це заявив архиєпископ Етторе Балестреро, Постійний Спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй та міжнародних організаціях у Женеві, під час круглого столу «Безпечні школи зараз», восьмої зустрічі в рамках Глобальної платформи для зменшення ризику катастроф, що від 2 до 6 червня 2025 р. відбувалася у цьому швейцарському місті.

Осередки відповідальності

Ватиканський дипломат розповів про діяльність католицьких шкіл на прикладі Католицької асоціації освіти Філіппін, «яка запровадила обов'язкові програми підготовки до надзвичайних ситуацій для дітей, батьків, вчителів та громади в цілому». Він назвав школи «садами відповідальності», в яких можна розвивати освіту в царині охорони навколишнього середовища через «поведінку, що має прямий і значний вплив на Створіння, довірене Богом людській опіці». Школа, за його словами, є також стратегічним осередком, де вразливі особи можуть знайти підтримку.

«Католицькі інституції часто відіграють ключову і незамінну роль у реагуванні на катастрофи, – підкреслив архиєпископ Балестреро, – оскільки вони забезпечують постраждалі громади найнеобхіднішими речами, такими як їжа, вода, житло та ліки». Як це сталося, наприклад, у 2024 році під час сезону ураганів у Центральній Америці. Зокрема, ватиканський дипломат згадав, як після урагану «Гелен» у жовтні 2024 року католицька школа Immaculata Catholic School в Північній Кароліні стала важливим осередком розподілу життєво необхідної допомоги для понад 1500 сімей.

Всеохоплююча підтримка

Окрім матеріальних потреб, католицькі школи також забезпечують духовну підтримку людей. «Будь-яка оцінка матеріальних збитків повинна враховувати страждання тих, хто через стихійні лиха втрачає своїх близьких і бачить, як зникають зусилля всього життя, – підкреслив представник Святого Престолу, – і тому Церква докладає зусиль для створення безпечних і співчутливих шкіл, де кожна дитина може розвиватися в гідності, стійкості та надії».