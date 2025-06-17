«Qualcomm Incorporated» приєдналася до Римського заклику щодо етики ШІ

Ще один великий технологічний гравець долучається до вимоги щодо створення нормативно-правової бази для відповідального регулювання штучного інтелекту. Представник корпорації у Ватикані підписав «Rome Call for AI Ethics».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми дуже раді, що Qualcomm приєдналася до Римського заклику як ключовий технологічний партнер у просуванні штучного інтелекту (ШІ) на глобальному рівні», – сказав архиєпископ Вінченцо Палья, вислужений голова Папської академії «За життя» та фундації RenAIssance, коментуючи той факт, що свій підпис під закликом поставив також президент і генеральний директор технологічної корпонації Qualcomm Крістіано Амон. «Цей крок зміцнює узгодженість між корпоративною відповідальністю Qualcomm та етичними принципами Римського заклику. Коли ми вперше запустили заклик до алгоретики у 2020 році, закликаючи до етичного нагляду за розробкою алгоритмів, ми вже відчували його нагальність. Сьогодні, коли ШІ є частиною нашого повсякденного життя, необхідність етичного осмислення значно зросла. Як заявив Папа Лев XIV, штучний інтелект є одним з викликів, що визначають наш час. Приєднання Qualcomm є ще одним значним внеском у формування майбутнього відповідального штучного інтелекту», – додав архиєпископ Палья.

Церемонія підписання відбулася 13 червня 2025 року у Ватикані, в осідку Папської академії «За життя». Йдеться про «Заклик до етики в застосуванні штучного інтелекту», який 2020 року був підписаний у Римі представниками IBM, Microsoft, Папської академії «За життя» та деяких міжнародних і урядових організацій. Згодом до нього приєдналися представники різних інституцій, навчальних закладів і технологічні компанії, а також представники релігій.

«Qualcomm має честь приєднатися до Rome Call for AI Ethics, підкріплюючи наше прагнення розробляти надійні та безпечні технології штучного інтелекту, які сприяють розвитку людства та загальному благу», – заявив Крістіано Амон, президент і генеральний директор Qualcomm Incorporated. «Ця ініціатива, – додав він, – доповнює наші Принципи відповідального використання штучного інтелекту та нашу основну місію щодо створення платформ і рішень, які поважають приватність, мінімізують потенційний шкоду та сприяють значному соціальному прогресу. Надаючи пріоритет інноваціям, які покращують спосіб життя та роботи людей, Qualcomm сприяє прогресу людства».