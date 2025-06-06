Папа Лев XIV прийняв у Ватикані Голову Європейської Ради

Під час переговорів у рамках візиту наголошено на бажанні поглиблювати співпрацю між Святим Престолом і Європейським Союзом, зокрема, в тому, що стосується викорінення голоду та розвитку бідних країн.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У п’ятницю, 6 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Голову Європейської Ради Антоніо Кошту. Після розмови зі Святішим Отцем очільник згаданого колегіального органу Європейського Союзу зустрівся із Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Ваховскі, Заступник секретаря у справах стосунків з державами.

Під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті, як інформує Ватиканська пресслужба, було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом і Європейським Союзом, висловивши бажання і далі поглиблювати діалог щодо тем спільного зацікавлення, особливо в тому, що стосується пропозиції створення світового фонду для викорінення голоду в світі та сприяння розвиткові бідних країн. Крім того, було розглянуто поточний міжнародний контекст, присвятивши особливу увагу війні в Україні та Секторі Гази.