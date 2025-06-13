Папа Лев XIV прийняв у Ватикані Президента Лівану

Під час переговорів у Державному Секретаріаті висловлено сподівання на те, що країні вдасться завдяки реформам і стабілізації пережити період політичної злагоди, залишаючись свідком мирного співіснування в регіоні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 13 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Лівану Жозефа Ауна, який опісля зустрівся з кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, разом із монсеньйором Мірославом Ваховскім, Заступником Секретаря у справах стосунків з державами.

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Як інформує пресслужба Святого Престолу, під час сердечних переговорів у Державному Секретаріаті було згадано про добрі двосторонні стосунки, висловивши цінування традиційної та постійної ролі, яку Католицька Церква відіграє в ліванському суспільстві. У ході подальшої розмови було висловлено сподівання, що країна, завдяки процесу стабілізації та реформ, переживе новий період політичної злагоди та економічного піднесення, що дозволить їй зміцнити ідеали співіснування різних релігій та сприяння розвитку, які є її характерними рисами. Насамкінець сторони торкнулися питання необхідності та невідкладності сприяння миру в усьому близькосхідному регіоні.