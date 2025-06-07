Папа Лев XIV прийняв у Ватикані Президента Аргентини

Під час переговорів у Державному Секретаріаті, що відбулися в рамках візиту, обговорювали теми боротьби з бідністю та зусиль задля суспільного згуртування, а в контексті війн, які тривають у світі, наголошено на невідкладності зусиль на підтримку миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В суботу, 7 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Аргентини Хавʼєра Херардо Мілея, який опісля зустрівся із кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводив монсеньйор Мірослав Ваховскі, Заступник секретаря у справах стосунків з державами.

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Ватиканська пресслужба інформує, що під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті було наголошено на взаємному цінування міцних двосторонніх стосунків і на бажанні посилювати їх і надалі. Після цього сторони зупинилися на питаннях обопільного зацікавлення, між якими суспільно-економічна ситуація, боротьба з бідністю та зусилля на підтримку соціальної згуртованості. Врешті, відбувся обмін думками щодо тем регіонального й міжнародного суспільно-політичного характеру, з особливою увагою до поточних конфліктів, наголошуючи на важливості невідкладних зусиль на підтримку миру.