Папа Лев XIV прийняв у Ватикані Генерального Секретаря ООН

Під час подальших переговорів із Державним Секретарем, які відбулися в рамках візиту, обговорили труднощі ООН у доланні поточних криз у світі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 11 червня 2025 р., перед початком загальної аудієнції, Папа Лев XIV прийняв у кабінеті при залі Павла VI у Ватикані Генерального Секретаря ООН Антоніо Ґутерреша, який опісля також зустрівся із Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

Пресслужба Святого Престолу інформує про те, що під час переговорів з очільниками Державного Секретаріату було висловлено підтримку Святого Престолу зусиллям ООН на сприяння мирові в світі. Сторони зупинилися на деяких процесах, які тривають, і на найближчих самітах, які організовує ООН, як також на труднощах, які організація зустрічає в доланні деяких поточних криз у світі. В подальшому були обговорені деякі особливі ситуації конфліктів і нестабільності.