Молодь з Харкова про життя в місті і про зустріч з Папою Левом XIV
Тетяна (17 років), Віталій (15 років) та Євген (18 років) прибули до Риму разом з іншими хлопцями і дівчатами з Харкова. В середу, 11 червня, вони взяли участь в загальній аудієнції, наприкінці якої мали змогу сфотографуватися з Папою Левом XIV. В інтервʼю для ватиканських медіа вони розповідають про своє нелегке життя в місті, що постійно зазнає російських обстрілів, про враження від зустрічі зі Святішим Отцем, а також згадують подругу Марію, яка минулого року загинула під час бомбардування.
13 червня 2025, 16:28