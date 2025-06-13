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Молодь з Харкова про життя в місті і про зустріч з Папою Левом XIV

Тетяна (17 років), Віталій (15 років) та Євген (18 років) прибули до Риму разом з іншими хлопцями і дівчатами з Харкова. В середу, 11 червня, вони взяли участь в загальній аудієнції, наприкінці якої мали змогу сфотографуватися з Папою Левом XIV. В інтервʼю для ватиканських медіа вони розповідають про своє нелегке життя в місті, що постійно зазнає російських обстрілів, про враження від зустрічі зі Святішим Отцем, а також згадують подругу Марію, яка минулого року загинула під час бомбардування.

На першому плані 12/06/2025 З війною в очах. Діти з Харкова зустрілися з Папою Левом XIV Наприкінці загальної аудієнції в середу, 11 червня, Папа Лев XIV зустрівся з групою з 32 хлопців та дівчат з Харкова. Опісля всі вони завітали до Рідо Ватикану, де розповіли про ...