Архиєпископ Ґаллаґер перебуває з візитом на Кубі

Секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями розпочав триденний візит до Гавани з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних стосунків між Святим Престолом та Республікою Куба.

Vatican News

У вівторок, 3 червня, «на запрошення кубинської влади», як повідомляє акаунт Державного Секретаріату Святого Престолу в соціальній мережі «Х», Секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер прибув до Гавани, щоб відзначити 90-річчя встановлення повноцінних дипломатичних стосунків.

У програмі візиту, яку поширив Державний Секретаріат, зустрічі в середу, 4 червня, з міністром закордонних справ Бруно Едуардо Родріґесом Паррільєю, у в четвер, 5 червня, – з президентом Республіки Міґелем Діасом-Канелем, а опісля – з Прем'єр-міністром Куби Мануелем Марреро Крусом. На завершення цього дня запланована участь у конференції, яка відбудеться в Палаці Революції.

Місцева Церква теж не забута, адже перший робочий день в рамках подорожі розпочався зустріччю з єпископами країни, а завершиться Святою Месою в катедральному соборі Гавани. А на завершення візиту, в п’ятницю, 6 червня, архиєпископ Ґаллаґер відвідає «Hogar de ancianos de Paula», притулок для похилих віком, який провадить Церква.

Дипломатичні стосунки між Кубою та Святим Престолом розпочалися наприкінці ХІХ століття у формі Апостольської делегатури, повноцінно були сформовані 1935 року, коли Папа Пій XI заснував Апостольську нунціатуру. Сьогодні Апостольським нунцієм в Республіці Куби є архиєпископ Антуан Камільєрі.