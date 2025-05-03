Віцепрезидент Зімбабве у Ватикані. Його прийняв архиєпископ Ґаллаґер

Під час переговорів у Державному Секретаріаті зупинилися на деяких аспектах політичної та суспільно-економічної ситуації в країні та обмінялися думками про деякі питання регіонального та міжнародного характеру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 3 травня 2025 р., архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами й міжнародними організаціями, прийняв з візитом у Ватикані Віцепрезидента Республіки Зімбабве генерала Константіно Ґувейю Домініка Нікадзіно Чівенґу.

Як інформує пресслужба Святого Престолу, під час щирих розмов було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Республікою Зімбабве, а також обговорено деякі аспекти політичної та суспільно-економічної ситуації в країні, особливо співпрацю з місцевою Церквою у царинах освіти та охорони здоров'я. Відбувся також обмін думками щодо регіональних та міжнародних питань, відзначаючи важливість сприяння діалогу та примиренню між народами.