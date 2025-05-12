Відбулася телефонна розмова між Левом XIV і Президентом України

У соціальних мережах Володимир Зеленський повідомив, що відбулася його перша розмова з новообраним Папою Римським, якому він подякував за підтримку України.

Vatican News

«Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей». Через офіційний аккаунт в соціальній мережі «X» Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що мав телефонну розмову з новообраним Папою. Факт розмови підтвердив речник Апостольської Столиці Маттео Бруні.

У повідомленні президент Зеленський дякує Святішому Отцеві за слова, сказані під час молитви «Царице неба» в минулої неділі, про «необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених». Він додає, що говорив з Папою про «тисячі депортованих Росією українських дітей». «Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин. Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали», – написав глава держави.

На завершення Володимир Зеленський інформує, що запросив Папу Лева XIV здійснити Апостольську подорож в Україну. «Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом», – підсумував він.