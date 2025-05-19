Папа прийняв у Ватикані Віцепрезидента Сполучених Штатів

Під час переговорів у Державному Секретаріаті відбувся обмін думками щодо співпраці між Церквою та державою та щодо тем міжнародного характеру, зокрема, щодо релігійної свободи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 19 травня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса, який опісля зустрівся з архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами й міжнародними організаціями.

У повідомленні ватиканської пресслужби зазначається, що під час переговорів у Державному Секретаріаті було підтверджено задоволення добрими двосторонніми стосунками, після чого сторони зосередилися на співпраці між Церквою та державою, а також на деяких питаннях, що мають особливе значення для церковного життя та релігійної свободи. Окрім того, відбувся обмін думками щодо низки актуальних міжнародних питань, закликаючи до поваги до гуманітарного та міжнародного права в зонах конфліктів та до їх подолання шляхом переговорів між залученими сторонами.