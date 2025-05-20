Папа прийняв у Ватикані Главу уряду Австралійської Співдружності

Під час переговорів відзначено внесок Церкви в життя австралійського суспільства, зокрема, в сфері освіти, а також відбувся обмін баченнями щодо суспільно-політичної ситуації в країні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 19 травня 2025 р., Святіший Отець Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Премʼєр-міністра Австралійської співдружності Ентоні Албаніза, який опісля також мав розмову із архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

У повідомленні ватиканської пресслужби зазначається, що під час переговорів у Державному Секретаріаті оцінено добрі двосторонні стосунки між Австралією та Святим Престолом, як також відзначено внесок Католицької Церкви на служінні суспільству, особливо в освітній Церкві. Крім того, відбувся обмін баченням щодо суспільно-політичної ситуації в країні, особливим чином зупинившись на темах спільного зацікавлення, між якими захист довкілля, цілісний людський розвиток і релігійна свобода.