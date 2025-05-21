Глава уряду Італії подякувала Папі за зусилля на підтримку миру в Україні

Урядова канцелярія повідомила про телефонну розмову між Джорджією Мелоні та Папою Левом XIV.

Vatican News

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела у вівторок, 20 травня 2025 р., телефонну розмову з Папою Левом XIV. Як зазначається у повідомленні урядової канцелярії, метою розмови було обговорити подальші кроки, які слід зробити для побудови справедливого та тривалого миру в Україні. Зокрема, йшлося про те, щоб підтвердити готовність Святого Престолу стали місцем відповідних переговорів.

«Отримавши від Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, Голова Ради міністрів висловила глибоку вдячність за відкритість Папи Лева XIV та його невпинні зусилля на сприяння миру», – читаємо в комюніке.

Нагадаємо, що приймаючи у середу, 14 травня, представників Східних Католицьких Церков, Папа частину своєї промови присвятив темі страждань, викликаних війнами, і зусиллям задля миру. Він, серед іншого, сказав: «Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб вороги зустрілися й подивилися у вічі, щоби народам була повернена надія й повернена гідність, яку вони заслуговують, гідність миру. Народи прагнуть миру, і я, поклавши руку на серце, кажу провідникам народів: зустріньмося, ведімо діалог і переговори».