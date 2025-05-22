Велогонка «Джиро д'Італія» у Ватикані: зустріч між спортом і вірою

Вперше в історії частина маршруту престижного велотурніру прокладена через територію Ватикану. Саме з ватиканських садів у першу неділю червня стартуватиме заключний етап перегонів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Gianmarco Murroni - Ватикан

Витривалість на довгих і складних підйомах, відвага, щоб спробувати відірватися, чесність у дотриманні правил. Саме про ці чесноти, які характеризують велосипедистів, говорив Папа Франциск під час зустрічі 9 березня 2019 року з учасниками конгресу Європейського союзу велосипедистів. Щоб засвідчити ці цінності, цього року «Джиро д'Італія», одна з найважливіших професійних шосейних велогонок, пролягатиме через Ватикан: з Ватиканських садів стартуватиме останній етап у Римі.

Презентація цієї події відбулася наприкінці квітня в Капітолійському палаці в Римі. «Папа Франциск завжди плекав тісні стосунки зі світом спорту, це одне з останніх рішень, яке він прийняв: відкрити ворота Ватикану для “Джиро д'Італія"», – пояснив Преосвященний Пол Тайґ, Секретар Дикастерії у справах культури та освіти. За його словами, «це буде гарний спосіб вшанувати його пам'ять». «Він завжди прагнув цього обміну, завжди хотів творити культуру зустрічі. Це спосіб підкреслити фундаментальні цінності, про які в особливий спосіб свідчить спорт», – сказав єпископ Тайґ, звертаючи увагу на те, що маршрут пролягатиме через ту частину Ватикану, де розташовано репродукції статуй та ікон Богородиці зі санктуаріїв усього світу. «Це буде можливість помилуватися красою Ватиканських садів, але перш за все велосипедисти матимуть можливість проїхати повз зображення різних Марійських святинь, що в цьому випадку стане справжнім Марійським маршрутом, щоб підкреслити його духовний вимір», – додав він.

«Коли це було узгоджено з Папою Франциском, – розповів міський голова Риму Роберто Ґвалтьєрі, – подія анонсувалася як прекрасна зустріч між таким популярним і сталим видом спорту, як велоспорт, і Святим Престолом. Після смерті Папи Франциска це стане можливістю віддати глибоку шану цьому надзвичайному Папі від імені всього світу спорту, але також і від імені сотень мільйонів людей у всьому світі, які будуть стежити за перегонами. У рік Ювілею зміцнення цього зв'язку між спортом і євангельськими посланнями є прекрасним, і цей безпрецедентний маршрут буде важливим свідченням цього».