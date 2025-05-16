Комісія Єпископатів ЄС запрошує молодь на вишкіл лідерів, тема – безпека

У липні відбудеться друга Європейська літня школа, до участі в якій Комісія єпископатів Європейського Союзу (COMECE) запрошує юнаків і дівчат віком від 18 до 35 років. У центрі уваги цьогорічного вишколу – безпека та захист.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Комісія Єпископських Конференцій Європейського Союзу (COMECE) оголошує про відкриття прийому заявок на участь у другому випуску Європейської літньої школи, організованої у співпраці зі Школою управління та лідерства імені королеви Ізабель. Цьогорічний захід, тема якого «Безпека і захист Європи», відбуватиметься від 5 до 13 липня 2025 року в історичному монастирі Поблет, прекрасній колишній середньовічній фортеці в Каталонії, яка тепер стала центром роздумів, навчання та діалогу.

Літня школа об'єднає 50 молодих лідерів віком від 22 до 35 років з міжнародними експертами, провідними стратегами і видатними науковцями. Учасники спілкуватимуться з професіоналами, які мають досвід роботи в НАТО, Європейському парламенті, провідних аналітичних центрах з питань безпеки та дипломатичній сфері, щоб дослідити роль Європи у світі, який стикається зі зростаючою невизначеністю. Протягом дев'яти днів учасники заглиблюватимуться в критичні глобальні питання, такі як війна в Україні, нестабільність в Африці і на Близькому Сході, ядерне стримування, напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та гібридні загрози європейській безпеці. Дискусії будуть розглядатися через критичну та етичну призму, щоб сформувати майбутніх лідерів, які будуть цілеспрямованими, доброчесними, проникливими та відданими служінню спільному благу. В рамках культурної програми передбачено візит до Барселони з екскурсією та ексклюзивним доступом до храму Святого Сімейства, шедевру Слуги Божого Антоніо Гауді.

Заявку можна подати до 20 червня за посиланням. Кандидати, які вкажуть у анкеті, що дізналися про програму через COMECE, можуть отримати знижку до 80%. Метою є надали доступ усім молодіжним лідерам, які поділяють зацікавленість місією COMECE. Комісія запрошує подавати заявки всіх, хто зацікавлений поглибленням викликів, які стоять перед безпекою в Європі, та сприяти мирові й стабільності.