Не опускайте руки! Чемпіон Італії з футболу українського походження до молоді України

«Потрібно бути сильними, молитися і намагатися бути об'єднаними, щоб допомагати один одному», – ці слова спрямував до українців, а зокрема до української молоді, що вже понад три роки живе у важких умовах війни, Нікіта Контіні-Барановський, гравець футбольного клубу «Наполі», представників якого прийняв на аудієнції Папа Лев XIV.

Світлана Духович – Ватикан

Серед гравців футбольного клубу «Наполі», яких Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у вівторок, 27 травня 2025 р., з нагоди їхньої перемоги в чемпіонаті Італії з футболу, був також гравець українського походження Нікіта Контіні-Барановський. В короткому коментарі для ватиканських медіа він поділився враженнями від зустрічі зі Святішим Отцем та звернувся із посланням до української молоді, що потерпає внаслідок війни.

«Це було дуже хвилююче. Я хотів його побачити, – сказав Нікіта відразу після зустрічі з Папою Левом XIV. – Це були прекрасні емоції, які, я сподіваюся, кожен у своєму житті переживе хоча б раз. Це був прекрасний хвилюючий день».

Звертаючись до молоді країни, в якій він народився і яка вже понад три роки страждає від війни, футболіст сказав: «Послання, з яким я би хотів звернутися, – це ніколи не опускати руки, прямувати завжди вперед. Сподіваюся, що цей страшний період скоро закінчиться. Бо навіть я, що маю українське походження, вже не можу це терпіти, а можна лише уявити як там важко людям, сімʼям. Тому я сподіваюся, що скоро все завершиться на добро українців».

29-річний Нікіта Контіні-Барановський звернувся, особливим чином, до тих, які, можливо, переживаючи великий біль, фізичний чи душевний, стоять на грані відчаю: «Я можу їм сказати, що потрібно бути сильними, молитися і намагатися бути об'єднаними, щоб допомагати один одному, тому що війна не приносить користі нікому. Дуже погано, коли гинуть люди, особливо діти. Тому важливо бути об'єднаними і сподіватися, що все це закінчиться якомога швидше».