Ювілей 2025: круглий стіл онлайн, присвячений борговій кризі

У заході, який організовують «Caritas Internationalis» та Дикастерія служіння цілісному людському розвитку, візьмуть участь експерти з питань державної політики та релігійні лідери. Ініціатива, приурочена до 10-ї річниці підписання енцикліки «Laudato si'», має на меті відповісти на заклик Папи Франциска у його посланні з нагоди Всесвітнього дня миру 2025 року про списання або скорочення боргів найбідніших країн.

Vatican News

Всесвітньо відомі економісти, представники громадянського суспільства та церковного середовища виступлять під час глобальної онлайн-дискусії про те, як покласти край борговій кризі, через яку мільярди людей живуть у злиднях. Захід під назвою «Паломники надії: ювілейне натхнення до дій щодо боргів, клімату та розвитку», який відбудеться у середу, 28 травня, о 14:30, організовують Caritas Internationalis та Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові.

У віртуальному круглому столі візьмуть участь експерти з питань державної політики та релігійні лідери, щоб обговорити, як Ювілейний 2025 рік, який відзначає Католицька Церква, може запропонувати конкретне бачення подолання глобальної боргової кризи. Серед доповідачів – Алістер Даттон, Генеральний секретар Caritas Internationalis; сестра Алессандра Смеріллі, Секретар Дикастерії служіння цілісному людському розвитку; кардинал Жайме Шпенґлер, Архиєпископ Порту- Алеґре (Бразилія) та Голова CELAM; архиєпископ Ґабріеле Качча, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН.

Цей круглий стіл організовано в рамках всесвітньої кампанії Caritas Internationalis «Перетворити борг на надію», яка стартувала 23 грудня 2024 року. Кампанія має на меті підвищити обізнаність про нинішню глобальну, але замовчувану боргову кризу, яка, зрештою, є кризою розвитку, а не тільки фінансовою. Ця подія, що збігається з 10-ю річницею Laudato si', є відповіддю на заклик Папи Франциска з нагоди Всесвітнього дня миру 2025 року списати борги країн світу з найбільшою заборгованістю, зробивши це не як акт щедрості, а як жест справедливості, зокрема, у світлі так званого екологічного боргу.