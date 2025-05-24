Святий Престол про захист цивільного населення: людина – не побічні втрати

Виступаючи під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН, присвячених темі захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, представник Святого Престолу наголосив на тому, що цілеспрямовані обстріли цивільного населення та базової інфраструктури – це загроза основам міжнародної безпеки.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Святий Престол вважає за необхідне покласти край використанню зброї невибіркової дії, наземних мін і касетних боєприпасів, а також припинити застосування вибухової зброї в населених районах. Це, разом з припиненням виробництва і накопичення зброї, є конкретним і невідкладним кроком до кращого захисту цивільного населення», – наголосив архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, виступаючи 22 травня 2025 р. під час відкритих дебатів Ради Безпеки щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів.

«Святий Престол, – сказав ватиканський дипломат, – глибоко стурбований збільшенням кількості та інтенсивності збройних конфліктів у всьому світі, які продовжують завдавати глибоких і непропорційних страждань цивільному населенню, підкреслює нагальну необхідність поваги до міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них». За його словами, «вкрай важливо, щоб навіть у розпал конфлікту захист людської особи та притаманної їй Богом гідності залишався в центрі всіх колективних зусиль», також і тих, які спрямовані на запобігання виникненню війн. «До людської особи ніколи не можна ставитися як до витратного матеріалу або зводити її до простих побічних втрат», – підкреслив представник Святого Престолу.

«Цілеспрямовані обстріли цивільних осіб, включаючи жінок, дітей і гуманітарний персонал; руйнування найважливіших об'єктів інфраструктури, таких як лікарні, школи і місця культу; відмова в доступі гуманітарної допомоги тим, хто її терміново потребує, – сказав архиєпископ Каччя, – викликають величезне занепокоєння. Ці порушення, окрім того, що є величезною людською трагедією, також є серйозною загрозою основам міжнародної безпеки».