Святий Престол про захист цивільного населення: людина – не побічні втрати
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
«Святий Престол вважає за необхідне покласти край використанню зброї невибіркової дії, наземних мін і касетних боєприпасів, а також припинити застосування вибухової зброї в населених районах. Це, разом з припиненням виробництва і накопичення зброї, є конкретним і невідкладним кроком до кращого захисту цивільного населення», – наголосив архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, виступаючи 22 травня 2025 р. під час відкритих дебатів Ради Безпеки щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів.
«Святий Престол, – сказав ватиканський дипломат, – глибоко стурбований збільшенням кількості та інтенсивності збройних конфліктів у всьому світі, які продовжують завдавати глибоких і непропорційних страждань цивільному населенню, підкреслює нагальну необхідність поваги до міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них». За його словами, «вкрай важливо, щоб навіть у розпал конфлікту захист людської особи та притаманної їй Богом гідності залишався в центрі всіх колективних зусиль», також і тих, які спрямовані на запобігання виникненню війн. «До людської особи ніколи не можна ставитися як до витратного матеріалу або зводити її до простих побічних втрат», – підкреслив представник Святого Престолу.
«Цілеспрямовані обстріли цивільних осіб, включаючи жінок, дітей і гуманітарний персонал; руйнування найважливіших об'єктів інфраструктури, таких як лікарні, школи і місця культу; відмова в доступі гуманітарної допомоги тим, хто її терміново потребує, – сказав архиєпископ Каччя, – викликають величезне занепокоєння. Ці порушення, окрім того, що є величезною людською трагедією, також є серйозною загрозою основам міжнародної безпеки».