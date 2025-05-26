У Камбоджі відбудеться восьмий буддійсько-християнський колоквіум

Спільні зусилля заради миру будуть у центрі уваги зустрічі, яка збере в столиці країни 150 делегатів обох віровизнань з Азії та інших континентів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу інформує про те, що разом з різними університетами та буддійськими монастирями Камбоджі, в співпраці з Єпископською конференцією Камбоджі, від 27 до 29 травня 2025 року проведе в Пномпені, столиці цієї країни, восьмий Буддійсько-християнський колоквіум. Його тема: «Буддисти й християни трудяться разом задля миру через примирення та стійкість».

У повідомленні дикастерії зазначається, що приблизно 150 учасників обох релігій з Азії та інших континентів, включаючи представників 16 країн і Федерації єпископських конференцій Азії, зберуться для роздумів, діалогу та співпраці у просуванні миру в наш час. У світі, пораненому конфліктами і насильством, цей колоквіум є своєчасним нагадуванням про силу релігії не тільки запобігати насильству, але й сприяти зціленню, примиренню і стійкості.

Ця міжнародна зустріч, яка відбудеться на землі, позначеній спадщиною Маха Ґосананди, буде присвячена дослідженню того, як священні тексти, духовні вчення та життєвий досвід можуть дарувати зцілення та надію. Колоквіум вписується в традиції сприяння взаєморозумінню і зміцнення співпраці між буддистами і християнами в служінні на підтримку миру.