Архиєпископ Каччя: штучний інтелект повинен служити людству

Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН архиєпископ Ґабріеле Каччя під час засідання Економічної і соціальної ради ООН на тему «Штучний інтелект» виступив із зверненням щодо відповідальності міжнародної спільноти за врегулювання у використанні штучного інтелекту та зазначив, що Святий Престол вважає вкрай необхідним, щоб етичні засади залишалися в осерді розробки та впровадження ШІ.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

Архиєпископ Ґабріеле Каччя, Апостольський нунцій та Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН, виступив із зверненням під час інтерактивної дискусії, яка відбулася у першому блоці обговорення спеціального засідання Економічної і соціальної ради ООН на тему «Штучний інтелект». Воно відбулося в Нью-Йорку 6 травня 2025 року. Цей перший блок на тему «Нові тенденції інновацій у сфері штучного інтелекту та Цілі сталого розвитку (ЦСР)» пропонував для обговорення запитання: «Як політики, лідери приватного сектору, науковці та громадянське суспільство можуть працювати разом, щоб збалансувати регулювання ШІ та інновації, гарантуючи, що етичні міркування залишатимуться в центрі розробки та впровадження ШІ?».

ШІ як частина більшого проекту в пошуках спільного блага

«Штучний інтелект – це надзвичайне технологічне досягнення, яке також несе в собі багато ризиків, – підкреслив архиєпископ Ґабріеле Каччя. – Міжнародна спільнота несе важливу відповідальність за врегулювання використання ШІ в його різноманітних формах». Він підкреслив, що для «розробки такого регламентування важливо, щоб воно базувалося на загальних етичних засадах, якими також можуть керуватися структури управління, такі як Глобальний діалог про управління ШІ та Рада з міжнародного регулювання штучного інтелекту». Ватиканський дипломат поділився думкою, що, «здорова» політика щодо ШІ вимагає, «щоб технологічні інновації були вписані в більший проект пошуку спільного блага». «У цьому сенсі Святий Престол вважає вкрай важливим забезпечити, щоб розробка і використання ШІ завжди залишалися на служінні людям, сприяючи братерству і зберігаючи критичне мислення і здатність до розпізнавання» – сказав він.

Засадничі етичні принципи у ватиканському документі

Архиєпископ Ґабріеле Каччя пригадав присутнім про фундаментальні етичні принципи такі як «прозорість, інклюзивність, відповідальність, неупередженість, надійність та конфіденційність», окреслені у документі «Заклик до етики в застосуванні штучного інтелекту», який був оприлюднений у 2020 році Папською академією «За життя». «Ця ініціатива об'єднала багато підписантів, включаючи уряди, міжнародні організації, інші інституції та приватний сектор, і була схвалена багатьма іншими», – зазначив він. Ватиканський дипломат завершив свою думку словами: «Це конкретний приклад того, як зацікавлені сторони об'єднуються, щоб визначити етичну основу, яка матиме важливе значення для майбутніх нормативно-правових рамок, і допомогти законодавцям у їхніх зусиллях збалансувати інновації в галузі ШІ та їхнє регулювання».