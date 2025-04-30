Вшанування пам’яті Папи Франциска в Організації об’єднаних націй

Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН архиєпископ Ґабріеле Каччя на пленарному засіданні Генеральної асамблеї, яка зібралася, щоб вшанувати пам'ять Папи Франциска, виступив з промовою, подякувавши усім тим, які представляли ООН на похороні Папи Франциска у Ватикані та незважаючи на насичений порядок денний, зібралися щоб поміркувати над його спадщиною.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 29 квітня 2025 р., в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулося спеціальне засідання Генеральної асамблеї, щоб вшанувати Папу Франциска, який 21 квітня переставився до вічності. Під час засідання виступив також архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН, який на початку наголосив, що «Папа Франциск визнавав засадничу важливість багатосторонності та ООН яка є її центром як “запорука безпечного і щасливого майбутнього” для майбутніх поколінь». «Не побоюючись підкреслити необхідність “реформ і адаптації”, він чітко дав зрозуміти, що ООН “залишається необхідною”», – підкреслив ватиканський дипломат, після чого поділився з присутніми трьома конкретними моментами з понтифікату покійного, які про це свідчать.

Вдячність Папи і спільні дії з ООН

Перша подія, яку згадав у промові представник Святого Престолу, відбулася 25 вересня 2015 року, коли Папа Франциск промовив у переповненому залі Генеральної Асамблеї. «Його присутність була чітким знаком його вдячності цій Організації, в той момент, коли приймалася програма роботи на наступні п'ятнадцять років», – зазначив він.

Другий важливий момент, який представив архиєпископ, відбувся напередодні 2020 року, коли ООН відзначала своє 75-річчя. «Папа Франциск приймав у Ватикані Генерального секретаря Антоніу Ґутерреша, – пригадує він, – коли вони разом виступили з безпрецедентною заявою, застерігаючи світ від форм несправедливості та нерівності». Представник Святого Престолу наголосив, що Папа і Генеральний секретар «разом виступили із заявою, в якій попередили світ, що “ми не повинні відвертати погляд від форм несправедливості та нерівності, скандалу світового голоду, бідності, дітей, які помирають через брак води, їжі та необхідної опіки”».

Глобальні виклики вимагають глобальних відповідей

Третій момент, який у промові згадав ватиканський дипломат, була молитва за весь світ (Statio Orbis), яку Папа Франциск здійснив 27 березня 2020 року, під час пандемії Covid-19. «На темній і безлюдній площі Святого Петра метою Папи було принести перед Боже обличчя біль і страждання всього людства, молячись про божественну допомогу і засвідчуючи надію, що разом ми зможемо подолати цей трагічний момент», – промовив він. «У ту мить увесь світ зрозумів, що ми нерозривно пов'язані та взаємозалежні, – сказав архиєпископ Ґабріеле Каччя. – Ми зрозуміли, що глобальні виклики вимагають настільки ж глобальних відповідей».

Витривати в любові і нести смолоскип надії

Представник Святого Престолу зазначив, що Папа Франциск також попереджав, що існує ще одна пандемія – моральна, яку він називав «глобалізацією байдужості», яка віддаляє нас від тих, хто потребує нашої допомоги. Ватиканський дипломат підкреслив, що Папа показав людству відмінний спосіб ставлення до інших, зокрема у Документі про людське братерство задля всесвітнього миру та спільного співжиття та в енцикліці Fratelli tutti.

Ватиканський дипломат зазначив, що Папа мав чітке бачення того, що немає інших альтернатив, окрім як «довіряти [...] найкращому, що є в людському дусі; [...] бути витривалими в любові, повертати гідність стражденним і будувати суспільство, гідне цієї назви». «У цьому дусі він обрав гаслом Ювілейного 2025 року Католицької Церкви, – сказав архиєпископ, – який збігається з вісімдесятиріччям Організації Об'єднаних Націй, наступне: Паломники надії».

Підсумовуючи свою промову архиєпископ Каччя підкреслив: «Найкращий спосіб вшанувати пам'ять Папи Франциска сьогодні – це взяти цей смолоскип надії і наново відкривати дух, який вісімдесят років тому створив цю Організацію, щоб ми могли разом працювати над тим, щоб передати кращий світ поколінням, які прийдуть після нас».