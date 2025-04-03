Президент Естонії здійснив візит до Ватикану. Його прийняв кардинал Паролін

Під час переговорів говорили також і про перспективи завершення війни в Україні та про інші питання, зокрема, двостороннього та міжнародного характеру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вранці, 3 квітня 2025 р., кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, якого супроводжував також архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, прийняв у Державному Секретаріаті Президента Естонії Алака Каріса.

У повідомленні пресслужби Святого Престолу зазначається, що під час щирих переговорів було висловлено цінування добрим двостороннім стосункам, підкреслюючи позитивний внесок місцевої католицької спільноти в естонське суспільство. Крім того було висловлено задоволення до вже близької беатифікації архиєпископа Едуарда Профіттліха, мученика єзуїта, який стане першим блаженним Естонії. Крім того, сторони зупинилися на питаннях двостороннього, регіонального та міжнародного характеру, зокрема, обмінялися думками щодо перспектив завершення війни в Україні.