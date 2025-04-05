Новий подих для суспільних радіо Європи. Саміт суспільних радіо в Парижі

Виборами нового керівного комітету європейських мовників на наступні два роки завершилася 31-а Радіоасамблея, яку цього року приймало Радіо Франції в Парижі. Серед тем саміту були штучний інтелект і молода аудиторія.

Vatican News

У час, позначений фейковими новинами, міжнародною геополітичною напруженістю та поляризацією всередині європейських країн, суспільне радіо може відігравати фундаментальну роль у захисті демократії. На цьому одностайно наголосили учасники 31-ї Радіоасамблеї (англ. Radio Assembly) Європейської спілки радіомовлення і телебачення (ЄСРТ), яка відбулася на початку квітня в штаб-квартирі Радіо Франції в Парижі, зібравши представників радіостанцій з 33 країн. Серед них – Радіо Ватикану, представлене Алессандро Джізотті, заступник Редакційного директора Дикастерії у справах комунікації.

Під час заходу були обрані члени Радіокомітету, органу в рамках ЄСРТ, який координує стратегії та ініціативи, спрямовані на посилення присутності радіо в медіасередовищі, що швидко змінюється. Сібіл Вейль, Генеральна директорка Радіо Франції, була знову затверджена на посаді голови комітету. Заступником переобрано Ґрема Елліса з BBC, радника Дикастерії у справах комунікації Святого Престолу.

Під час дводенного саміту в Парижі була висловлена солідарність з колегами з Українського суспільного радіо, які, незважаючи на війну, не припиняють виконувати своє завдання з інформування населення. Не забракло закликів і на підтримку «Радіо Вільна Європа», якому, як і «Голосу Америки», загрожує закриття через скорочення фінансування за рішенням Білого Дому. Водночас була підтверджена нагальність тіснішої співпраці між європейськими суспільними медіа задля захисту свободи преси, яка піддається дедалі більшим загрозам під економічним та політичним тиском.

Чимало простору було присвячено обговоренню радіопрограм для молодої аудиторії, що, як показують дослідження ЄСРТ, є дуже вимогливою до інформації. Нові покоління шукають новини насамперед у соціальних мережах, але не відмовляються і від радіоконтенту (а тим паче подкастів), якщо вони креативні та зроблені з гумором. Особливий інтерес викликала тема штучного інтелекту з акцентом на аудіо та можливості використання синтетичних голосів, а також панель, присвячена музиці та її особливому зв'язку з радіо. Сьогодні 60 відсотків молодих європейців вважають музику своїм головним зацікавленням, і це відкриває великі можливості для радіо, як це було під час драматичного періоду пандемії та локдауну.

Завершуючи захід, Сібіл Вейл зазначила, що довіра залишається найбільшою цінністю для суспільних медіа та радіостанцій зокрема. На думку генеральної директорки Радіо Франції, технологічні інновації спонукають радіостанції шукати нові способи достукатися до своєї аудиторії.