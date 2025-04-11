Святий Престол: політика на підтримку сімʼї сприяє благу всього суспільства

Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН архиєпископ Ґабріеле Каччя, виступаючи на 58-й сесії Комісії з народонаселення та розвитку, висловив занепокоєння нерівністю, яка зберігається між країнами в сфері охорони здоров'я. Сприяння добробуту всього населення, за його словами, вимагає зусиль, спрямованих на повагу до гідності, притаманної кожній людині, та політики, яка ставить сім'ю в центр, поряд з економічною справедливістю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Той факт, що багато країн, які розвиваються, витрачають більше ресурсів на погашення боргів замість того, щоб інвестувати в основні потреби, необхідні для добробуту свого населення, «є не тільки економічною несправедливістю, але й моральним скандалом, який вимагає невідкладних дій». На цьому наголосив архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН, виступаючи під час 58-ї сесії Комісії з народонаселення та розвитку, яка в середу, 9 квітня 2025 р., відбувалася в Нью-Йорку на тему: «Забезпечення здорового життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці». У цей ювілейний рік, коли Папа Франциск закликав найбагатші держави «списати борги країнам, які ніколи не зможуть їх повернути», ватиканський дипломат підкреслив важливість «такого акту солідарності», який забезпечив би «фіскальний простір для здійснення найважливіших інвестицій» в сектор охорони здоров'я і допоміг би забезпечити здорове життя і благополуччя для всього населення.

Подолання нерівності

Як зауважив постійний спостерігач Святого Престолу, незважаючи на значний прогрес, досягнутий в останні десятиліття, доводиться з серйозним занепокоєнням відзначати виклики і критичні питання, які залишаються в наданні медичної допомоги, особливо найбільш вразливим верствам населення. Наприклад, материнська і дитяча смертність в багатьох частинах світу «залишається неприйнятно високою». «Мільйони дітей віком до п'яти років помирають щороку від причин, яким можна запобігти, таких як недоїдання та інфекційні захворювання», – підкреслив архиєпископ Каччя, вказуючи на те, що для того, щоб забезпечити розвиток і здоров'я для всіх, важливо визнати та усунути глибоку нерівність у сфері охорони здоров'я, «яка зберігається між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються», нерівність, яка «ще більше посилюється нищівним борговим тягарем країн, що розвиваються», які не в змозі спрямувати кошти на вирішення таких ключових питань, як викорінення бідності, сектор охорони здоров'я, харчування або доступ до чистої води.

Підтримка сім’ї

Ватиканський дипломат також наголосив на тому, що ці виклики не можуть бути «зведені до суто технічних питань», але вимагають цілісного підходу, який визнає «першість людини та її Богом даної гідності на кожному етапі життя». «Святий Престол повторює, що сприяння здоров'ю та добробуту завжди повинно починатися з непохитних зусиль на підтримку гідності, притаманної кожній людині, на кожному етапі життя, від зачаття до природної смерті», – підкреслив він, вказуючи також на важливість політика на зміцненя і підтримку сім'ї, що є «наріжним каменем здорового і процвітаючого суспільства». «Сім'я є першою школою людських чеснот, де діти вчаться солідарності, відповідальності та піклування про інших. Це також місце, де найчастіше піклуються про найбільш потребуючих, таких як діти, люди похилого віку або люди з інвалідністю», – пояснив архиєпископ Каччя, підкреслюючи, що «політика, яка захищає стабільність, єдність і права сім'ї, створює необхідні умови для добробуту всіх її членів і сприяє загальному благу».