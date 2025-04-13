Трагедія в Сумах. Нунцій: ось який початок Страсного Тижня в Україні

Апостольський нунцій в Україні прокоментував для ватиканських медіа наслідки російського удару балістикою по центральній частині Сум, завданого під час святкування Вербної неділі.

Vatican News

У Вербну неділю, 13 квітня 2025 р., вранці російські війська обстріляли місто Суми, що на півночі України. Дві балістичні ракети завдали удару по центральній частині міста саме в той час, як чимало вірян різних конфесій поспішали до храмів на святкове богослужіння. За повідомленнями представників місцевої влади, загинули 32 людини, серед яких двоє дітей. Понад 80 людей отримали поранення, між якими також є діти.

Своїми думками з приводу цієї трагедії в коментарі для ватиканських медіа поділився Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас: «Як відомо, цього року ми святкуємо Великдень разом, як за григоріанським, так і юліанським календарем. Тож сьогодні у нас Вербна неділя, і в місті Суми в Україні люди, правдоподібно, різних конфесій, йшли до своїх храмів, щоб молитися. І внаслідок ракетного удару понад 30 людей загинули саме в той момент, коли йшли на молитву, адже обстріл припав на самий центр міста. Ось такий початок Страсного Тижня в Україні, в різних регіонах України. Не залишається нічого іншого, як вдаватися за захистом до Господа, бо, здається, жодна інша сила не здатна захистити мир і життя. Нехай же Господь змилується над нами».