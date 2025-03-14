Кардинал Паролін провів телефонну розмову з Президентом України

У дописі на офіційних аккаунтах у соціальних мережах Володимир Зеленський повідомив, що розмовляв з Державним Секретарем Святого Престолу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Побажання якнайшвидшого одужання Папі Франциску, подяка за його моральну і молитовну підтримку українського народу, а також за його зусилля, спрямовані на повернення українських дітей, депортованих в Росію. Про це йшлося під час телефонної розмови, яку Президент України Володимир Зеленський провів у п’ятницю, 14 березня 2025 р., із Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. Про розмову президент повідомив на офіційних аккаунтах в соціальних мережах. Те, що така розмова відбулася, також підтвердив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні під час щоденного брифінгу з журналістами.

У повідомленні Володимира Зеленського читаємо: «Провів розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Побажав одужання Папі Римському Франциску та подякував за молитви й моральну підтримку наших людей, а також за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала Росія». Президент інформує, що «Святий Престол отримав список українців та українок, яких утримують у російських тюрмах і таборах. Розраховуємо на підтримку для їхнього звільнення». Саме обмін полоненими та припинення вогню Володимир Зеленський називає «першими швидкими кроками, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру». «Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру», – запевняє Глава Держави, висловлюючи переконання у тому, що «голос Святого Престолу дуже важливий на шляху до миру».