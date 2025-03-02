Римський марафон у календарі Ювілею. Світ спорту молиться за Папу

Також і спортивні події, що відбуваються в Римі, внесені в офіційний календар заходів з нагоди Святого Року 2025. Ватиканські атлети підносять молитву за Папу та за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Радуйся, Маріє» з Папою і за Папу. В неділю, 2 березня 2025 р., перед стартом півмарафону Рим-Остія, члени ватиканської спортивної команди «Athletica Vaticana», виражаючи почуття світу спорту, у простоті серед вулиці проказали молитву за здоров’я Святішого Отця, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні Аґостіно Джемеллі. Дотримуючись стилю, притаманного цій офіційній поліспортивній асоціації Святого Престолу, вони проказали «Молитву марафонця» та «Радуйся, Маріє» за Папу і в його намірах, з особливою думкою про мир повсюди, де тривають війни, в тому числі й забуті.

Патронат Дикастерії у справах євангелізації для Римського марафону

Також і спортивні події, що відбуваються у Римі, включені у програму Ювілейних заходів. Зокрема, Римський марафон, якому цього року виповнюється 30 років, отримав офіційний патронат Дикастерії у справах євангелізації та включений у офіційний календар подій Святого Року. «Я дуже задоволений цією співпрацею з Марафоном Run Rome в рамках Ювілею, – підкреслив Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації архиєпископ Ріно Фізікелла, відповідальний за організацію Святого Року 2025. – Спортсмени, молоді та старші, які пробігатимуть по вулиці Кончіліаціоне, матимуть нагоду насолодитися унікальною красою, а краса, безумовно, є найкращим способом пізнання Бога. Пробігаючи вулицями Вічного міста, вони зможуть зробити красу Риму ще більш промовистою».

Очікується, що в марафоні, що відбудеться у неділю, 16 березня, візьмуть участь приблизно 30 тисяч бігунів. Марафонці, що представлятимуть 110 країн світу, під час 16-го кілометра пробігатимуть вулицею, якою ювілейні паломники прямують до базиліки Святого Петра. «Синергія зі Святим Престолом у Ювілейний рік зробить 30-й Римський марафон, який збере рекордну кількість учасників, ще більш особливим», – зазначив Алессандро Онорато, радник з питань спорту, туризму, моди та великих подій Римської управи.

Напередодні, в суботу, 15 березня, у храмі Санта-Марія-ін-Ара-Челі, що на Капітолійському пагорбі в центрі Риму, запланована Свята Меса марафонця та спортсмена в рамках Святого Року.