Папська академія «За життя» і Європейське бюро ВООЗ: посилення співпраці

Скоординовані зусилля ватиканської інституції та міжнародної організації спрямовані на впровадження в життя Хартії про права похилих віком і на збереження й захист ментального здоров’я молоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Перед обличчям нових демографічних та епідеміологічних тенденцій, Папська академія «За життя» та Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я вирішили активізувати свою співпрацю, перш за все, для втілення в життя того, що було узгоджено в Хартії прав людей похилого віку та обов'язків суспільства, а відтак розпочати діяльність, спрямовану на збереження та захист психічного здоров'я молоді.

Неминучий зв’язок між суспільством і похилими віком

Як зазначається в комюніке ватиканської інституції, питання захисту прав літніх людей вже належить до пріоритетів програми дій директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, що ставить перед собою мету розробити напрямні для надання відповідної допомоги. Адже згадана Хартія говорить не тільки про права похилого віку, але й про обов’язки суспільства перед ними. Таким чином, життя людей похилого віку пов’язується із життям суспільства, показуючи неминучий зв'язок між усіма, також і між різними поколіннями. Хартія конкретизує положення, що містяться в деяких міжнародних документах.

Три контексти прав і обов’язків

Бачення людей похилого віку, запропоноване Хартією, представляє їх як можливий рушій інклюзивного та сталого розвитку, від проблеми до можливості для зростання. Не лише відновлюючи їхню гідність та гарантуючи захист їхніх прав, але й відроджуючи соціальне, загальнолюдське, родинне та приятельське полотно, понівечене явищами індивідуалізму, зубожіння сімей, демографічного спаду та занедбаності окремих територій. У комюніке підкреслюється, що Хартія визначає три контексти прав та обов'язків у відповідних розділах: повага до гідності літньої людини, принципи та права відповідального догляду, а також захист права на активне життя в колі близьких людей.

Спільними зусиллями між Папською академією «За життя» та Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я планується розробити аналогічний шлях, присвячений захистові молодіжного здоров’я.