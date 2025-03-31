Саміт європейських радіостанцій у Парижі. Радіо Ватикану також бере участь

Незабаром у столиці Франції відбудеться Радіоасамблея Європейської спілки радіомовлення і телебачення (ЄСРТ). Серед учасників буде також і Радіо Ватикану, що є членом-засновником ЄСРТ.

Vatican News

На 31-й Радіоасамблеї (англ. Radio Assembly) Європейської спілки радіомовлення і телебачення в Парижі (ЄСРТ) будуть представлені 33 європейські країни. Учаcники заходу, що триватиме 3 та 4 квітня 2025 р., мають на меті обговорити виклики, які сьогодні стоять перед сектором суспільного радіо на Старому континенті, та можливості для майбутнього радіо. Серед учасників заходу, який приймає у себе Radio France, буде також Радіо Ватикану, яке представлятиме заступник Редакційного директора ватиканських медіа Алессандро Джізотті.

Цьогорічна асамблея зосередиться на актуальних питаннях, таких як етичні наслідки використання штучного інтелекту та штучного голосу в аудіопродукції, стратегії залучення нових слухачів (особливо молоді), а також трансформація суспільного мовлення в контексті зростаючого політичного та фінансового тиску. Говоритимуть також про права на музику. Під час заходу також відбудуться вибори Радіокомітету ЄСРТ на дворічний період 2025-2027 років.

Участь представника Радіо Ватикану у паризькій Радіоасамблеї має на меті підкреслити роль цього радіо у поширенні якісного контенту та уваги до розвитку нових технологій, що відповідає місії ЄСРТ сприяти покращенню суспільного мовлення.