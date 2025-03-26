Святий Престол: для викорінення рабства наголошувати на освіті

На дбання про освіту як засіб протидії сучасним формам рабства вказав представник Святого Престолу, виступаючи під час засідання Постійної ради Організації Американських Держав, приуроченого до Міжнародного дня вшанування жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Для викорінення рабства потрібне «моральне, соціальне та духовне» виховання. Заохочуючи до спільних зусиль у цьому напрамку, на цьому наголосив монсеньйор Хуан Антоніо Крус Серрано, Постійний Спостерігач Святого Престолу при Організації Американських Держав, виступаючи 25 березня 2025 р. під час засідання позачергової сесії Постійної ради цієї організації, приуроченому до Міжнародного дня вшанування жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі.

Ватиканський дипломат з гіркотою зазначив, що лихо невільництва не залишилося в минулому, але, на жаль, зустрічається також і сьогодні в різних країнах світу. І якщо ми «заплющуватимемо очі та затулятимемо вуха» перед обличчям цього явища, та ставатимемо спільниками, як підкреслює Папа Франциск. У цьому світлі представник Святого Престолу закликав до посилення чутливості в суспільстві до цієї проблематики, а також встановлювати належну координацію між урядами, судовими органами та соціальними службами. За його словами, зусилля, спрямовані на викорінення рабства, повинні буди однодушними та поміщеними в ширший контекст дбання про мир і захист людської гідності.

Як підкреслив монсеньйор Крус Серрано, Святий Престол, продовжуючи через свої інституції дбати про те, щоб гарантувати «належні умови освіти та навчання», робить наголос саме на освіті, яка також здатна залучати «новий та відмінний досвід тих верств суспільства», які часто «стають невидимими та позбавленими голосу», як у випадку жертв торгівлі людьми.