Ювілей 2025: в Римі відбудеться концерт духовних творів Енніо Морріконе

Захід є частиною ініціативи Дикастерії у справах євангелізації «Концерти Ювілею – Гармонії надії».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У неділю 30 березня 2025 р., в храмі святих Амвросія і Карла на вулиці Корсо в Римі, оркестр Roma Sinfonietta разом з Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano та хором «Клаудіо Казіні» Римського університету Tor Vergata під керівництвом маестро Ґабріеле Боноліса виконають концерт пам'яті Енніо Морріконе. Це буде вже п'ятий музичний захід в рамках ініціативи «Концерти Ювілею – Гармонії надії», яку Дикастерія у справах євангелізації здійснює в період приготування та проведення Святого Року 2025.

Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті Ювілею, концерт буде присвячений духовній музиці Енніо Морріконе, який завдяки своїй неповторній здатності поєднувати традиції та новаторство, «скомпонував твори, що виходять за межі музичної мови, наближаючись до сакрального з виразною силою та духовною глибиною». Сакральна музика Енніо Морріконе, хоч і нечисленна, але захоплює як формою, так і емоційною насиченістю.

На концерті 30 березня однією з головних композицій буде «Missa Papae Francisci», укладена з нагоди 200 річчя відновлення Ордену Єзуїтів, поряд з іншими творами Морріконе, які представляють сакральний вимір його творчості. Серед його найбільш значущих композицій у цій сфері слід згадати «Via Crucis» (1990-ті роки), «Ave Maria Coelorum» (1995) та «Cantata Narrazione» (2003), кожна з яких відображає його пошуки духовності та сенсу. На концерті також можна буде почути чудову «Ave Maria Guaranì» зі звукової доріжки до фільму Ролана Жоффе «Місія» (1986), одну з найвідоміших композицій Енніо Морріконе, яка поєднує в собі сакральність релігійної музики з виразною промовистістю кінострічки.

Зазначається, що вхід вільний, до вичерпання місць.