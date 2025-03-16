Святий Престол: гідність і однакові можливості – ключ до рівності між статями

Виступаючи під час 69-ї щорічної сесії Комісії ООН зі становища жінок, професорка Ґабріелла Ґамбіно, заступниця секретаря Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя, наголосила на необхідності культурних змін, які б допомагали жінкам поєднувати сімейне життя з роботою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Недостатньо визнати гідність кожної жінки: необхідно сприяти створенню умов, які дозволять їй користуватися рівними можливостями з чоловіками, а це вимагає культурних змін, починаючи з материнства, щоб кожна мати могла отримати підтримку в поєднанні сімейного життя з робочими обов'язками. Такою була тема доповіді професорки Ґабріелли Ґамбіно, Заступниці Секретаря Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя, виголошеної в рамках 69-ї щорічної сесії Комісії Організації Об'єднаних Націй у справах становища жінок. Вона очолює делегацію Святого Престолу, що бере участь у сесії, яка відбувається від 10 до 21 березня 2025 р. в Нью-Йорку та присвячена переглядові Пекінської декларації та Платформи дій, через тридцять років після їх прийняття.

Кроки в напрямку гендерної рівності

Перший крок, який необхідно зробити на шляху до гендерної рівності, на думку Ґамбіно, полягає у визнанні невід'ємної гідності кожного чоловіка і кожної жінки «поза всякими обставинами», як стверджує Папа Франциск в енцикліці «Fratelli tutti». Це принцип, який «повністю визнається навіть одним лише розумом», як написано в Декларації Дикастерії доктрини віри Dignitas Infinita, а тому «лежить в основі верховенства людської особи і захисту її прав». Другим кроком, підкреслила очільниця ватиканської делегації, є створення конкретних умов для того, щоб кожна жінка могла «користуватися рівними можливостями» з чоловіками. У цьому сенсі ключовим є викорінення бідності, від якої непропорційно страждає жіноча стать. «Не може бути ні розвитку, ні миру, якщо гідність жінок підривається бідністю», – додала вона.

Цінності освіти та сімʼї

Паралельно з цим Святий Престол наголошує на цінності освіти, визначеної Пекінською декларацією як «важливий інструмент для досягнення цілей рівності, розвитку і миру». Вона створює умови для того, щоб кожна людина могла повністю розкрити свій потенціал, сприяючи формуванню моделі «спільної влади та відповідальності». Посилаючись на ту ж Декларацію, пані Ґамбіно підкреслила вирішальну роль жінки в сім'ї. Однак, у порівнянні з ситуацією тридцять років тому, Святий Престол відзначає схильність до недооцінки її цінності, коли материнство часто сприймається як перешкода для жіночої самореалізації. Матері не отримують підтримки, необхідної для поєднання «сімейного життя і трудових обов'язків, ігноруючи той факт, що і те, і інше приносить користь суспільству», як зазначила доповідачка. До цього додається недостатній захист того, що називається «найголовнішим правом людини»: права на життя. На думку Заступниці секретаря Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя, ці питання можуть бути вирішені лише через конкретну політику та глибокі культурні зміни, які визнають цінність материнства та сім'ї в сучасному суспільстві.