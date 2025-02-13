Святий Престол про зростання антисемітизму і вплив нових медіа

У заяві постійного спостерігача при ОБСЄ, виголошеній на Конференції з питань боротьби з антисемітизмом, було підкреслено глибоке занепокоєння зростанням цього явища у світі, особливо в Інтернеті через соціальні мережі та такі інструменти, як штучний інтелект.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Святий Престол глибоко стурбований зростанням антисемітизму в світі та, зокрема, тим, як ця проблема проявляється в Інтернеті і посилюється штучним інтелектом. Про це йдеться у заяві Постійного Спостерігача при ОБСЄ, яку на Конференції з боротьби з антисемітизмом в регіоні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), що відбулася в Гельсінкі 10-11 лютого 2025 р., зачитав о. Доменіко Вітоло, секретар Апостольської Нунціатури в країнах Північної Європи. Зокрема, Святий Престол наголошує важливість ролі освіти та експертів з технологій у боротьбі з «невіглаством, упередженнями і стереотипами».

Зростання негаціонізму

У заяві наголошується, що всі наявні дані підтверджують зростання нетерпимості на ґрунті антисемітизму в усьому світі, особливо після терактів 7 жовтня 2023 року і початку війни в Газі, які «викликали хвилю дискримінації та антисемітської і антимусульманської ненависті». Антисемітизм сьогодні проявляється в різних формах, таких як заперечення, тривіалізація або мінімізація Голокосту, або «виправдання випадків ненависті до євреїв», або навіть «зростання рухів, які націлені на євреїв і розпалюють почуття ненависті до них і, перш за все, вбивства».

Вплив новітніх технологій

«Антисемітський вміст у соціальних мережах має глобальну аудиторію і може легко стати вірусним завдяки алгоритмічному посиленню з безпрецедентним мультиплікаційним ефектом», – стверджується також у заяві. «Це тривожне явище посилюється штучним інтелектом, який може генерувати “маніпульований контент і неправдиву інформацію, яка може легко ввести людей в оману через свою схожість з правдою” з метою обману або заподіяння шкоди», – додає він, посилаючись на недавній документ Дикастерій доктрини віри і культури та освіти «Antiqua et Nova. Заувага про взаємозв'язок між штучним інтелектом і людським інтелектом».

Свобода включає відповідальність

Постійний Спостерігач Святого Престолу при ОБСЄ нагадує, що «свобода вираження поглядів, як і будь-яке інше право людини, тягне за собою обов'язки, якими не можна нехтувати», і що «ті ж права, які люди мають офлайн, повинні бути захищені і онлайн». На конференції в Гельсінкі Святий Престол також підтвердив важливість освіти в боротьбі з антисемітизмом, щоб допомогти людям отримати глибокі знання про проблему та історію, а також сформувати «почуття поваги до єврейських громад».