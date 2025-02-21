Середземноморські зустрічі: ініціатива для молоді задля мирного співіснування

Цьогорічні «Середземноморські зустрічі» проходитимуть на п’яти берегах й тридцяти портах Середземного моря, у яких візьме участь молодь задля зміцнення солідарності та мирного співіснування у цьому регіоні.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Federico Piana– Ватикан

Історія Середземномор’я – це історія дружби та обміну, багата на численні філософські та духовні традиції, що є ключем до примирення між народами, культурами та релігіями. Про це зазначили організатори цьогорічних «Середземноморських зустрічей», представляючи у четвер, 20 лютого 2025 р., в прес-службі Святого Престолу нову ініціативу в рамках роздумів Церков Середземномор’я, які започаткувалися 2020 року в італійському місті Барі та продовжилися в наступних роках у італійській Флоренції, французькому Марселі й албанській Тірані.

Порти для реалізації солідарності

Цьогорічна ініціатива: «MED 25 – Le Bel Espoir», що у перекладі з французької перекладається як Прекрасна надія, присвячена спільній мрії різних культур і віросповідань з Північної Африки, Близького Сходу, Чорного та Егейського морів, Балкан і Європи, якою є будування миру та справедливості у всіх цих країнах, що межують з Середземномор’ям. Ця мрія пов’язана із становищем цих країн, спустошених етнічними, політичними та релігійними конфліктами, що породжують бідність, яка щороку змушує сотні тисяч людей тікати в пошуках кращого життя.

Задля зміцнення солідарності й діалогу з 1 березня стартує ініціатива «корабля миру», яка триватиме до кінця жовтня. Близько 200 юнаків і дівчат, розділених на вісім груп по двадцять п’ять осіб, подорожуватимуть трищогловим вітрильником між тридцятьма портами Середземного моря, беручи участь у тренінгах, конференціях та фестивалях, присвячених будуванню мирного співіснування між народам Середземномор’я.

Вітрильник вирушить з порту Барселони, а подорож матиме насичену програму. Наприклад, першими зупинками стануть Мальта, де обговорюватимуться питання жінок і Середземномор’я, Кіпр, де розглядатиметься тема діалогу між різними релігіями, і Туреччина, де досліджуватиметься зв'язок між розвитком і захистом довкілля.

Будувати надію

У представленні цьогорічної ініціативи взяв участь, зокрема, кардинал Жан-Марк Авелін, архиєпископ Марселя, кардинал Хуана Хосе Омелля, архиєпископ Барселони та о. Алексіс Лепру, Генеральний вікарій архидієцезії Марселя, відповідальний за зв’язки з країнами Середземномор’я. Зокрема, кардинал Авелін пояснив, що проект складається з чотирьох важливих дій: «прислухатись до ран і ресурсів п’яти берегів Середземного моря», ділитися проектами з іншими партнерами, жити синодальністю і братерством, «будувати культуру діалогу й миру». За його словами, кожна група, яка братиме участь у плаванні, напише главу книги, яку буде передано Святішому Отцеві та мерам тих районів Середземномор’я, до яких пристане корабель.

Своєю чергою кардинал Омелля наголосив, що участь молоді в цій ініціативі має на меті будувати надію, яка пов’язана з «визнаною, примиреною, прийнятою і поцінованою різноманітністю», яка сприяє зростанню всіх національних і релігійних ідентичностей, яких потребує Середземномор’я. Додаючи, о. Алексіс вказав на важливість тривалих зусиль. «Звичайно, діалог не виникає спонтанно, необхідна культура, яка б сприяла і підтримувала його. Так само, як необхідне поширення культури дипломатії», – зауважив він.