Папа склав співчуття з приводу теракту в шведській школі для дорослих

Через телеграму, яку Державний Секретар Святого Престолу надіслав на ім’я Глави уряду Швеції Папа Франциск запевняє у своїх молитвах за всіх, кого торкнулася трагедія, що сталася в шведському Оребру.

о. Тимотей Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Папа «глибоко засмучений» з приводу збройного нападу, що стався вчора, 4 лютого 2025 р., в школі для дорослих у шведському місті Оребру, в результаті якого загинуло 11 осіб. У телеграмі, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав на ім’я Премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, зазначається, що Святіший Отець запевняє у своїй «духовній близькості з усіма, хто постраждав від цього трагічного інциденту», який шведська влада назвала найжахливішим масовим розстрілом в країні. Папа «підносить свої молитви за упокій душ загиблих, за розраду для їхніх рідних і близьких, а також за якнайшвидше одужання поранених». «У цей важкий для країни час, – читаємо в посланні, – Його Святість випрошує у Всемогутнього Бога дарів єдності та миру для шведського народу».

Напад стався у вівторок вдень, коли 35-річний чоловік відкрив вогонь у кампусі, де розташовані центри освіти для дорослих, убивши 11 людей і поранивши ще 15. Нападник також загинув під час теракту.