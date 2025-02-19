Анімалотерапія: зцілення через взаємодію з Божим створінням

Сьогодні у випуску рубрики «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя» знайомимося з феноменом анімалотерапії через призму християнської віри.

Олена Комісаренко

У сучасному світі, де рівень стресу, тривожності та емоційного виснаження постійно зростає, люди шукають альтернативні методи лікування, які б доповнювали традиційну медицину. Одним із таких методів є анімалотерапія – взаємодія з тваринами, яка сприяє фізичному та психологічному зціленню. Але що спільного у цього підходу з християнською традицією? Чи можемо ми побачити в цьому не просто медичний метод, а глибшу істину про взаємозв’язок людини з Божим творінням?

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Біблійні основи взаємодії з тваринами

Християнське вчення завжди підкреслювало відповідальність людини за створений світ. У книзі Буття читаємо: Тоді мовив Бог: «Створімо ж тепер людей образом Нашим і подобою. Нехай люди панують над рибою морською і над усім птаством небесним. Нехай панують над худобою і дикими звірами, що плазують по землі, і над усією землею» (Бут. 1,26).

Однак це панування не є жорстоким підкоренням, а відповідальним доглядом. Людина покликана не лише використовувати природу, а й бути її охоронцем. Цей принцип пояснює концепцію анімалотерапії з християнської точки зору: якщо тварини допомагають людині знайти гармонію шляхом піклування про них, то це ще один доказ того, що Бог створив світ у якому все між собою повʼязане.

Інший важливий біблійний уривок – це слова з Книги Приповідок: «Піклується праведний життям худоби своєї, а серце безбожних жорстоке» (Прип. 12,10). Це показує, що ставлення до тварин є не лише питанням екології чи медицини, а й питанням моральності.

Усе це підтверджує, що турбота про тварин і їхня здатність приносити користь людині – це частина Божого задуму, яка від початку закладена у світ.

Святий Франциск Ассізький: приклад любові до створіння

Святий Франциск Ассізький – один із найяскравіших прикладів християнського ставлення до природи. Він не просто бачив у всіх створіннях Божий відбиток, а відчував із ними братерську єдність. Його життя та вчення нагадують нам про гармонію між людиною і природою, яка закладена в Божому задумі.

Франциск називав сонце своїм «братом», а воду – «сестрою». Його відома «Пісня брату Сонцю», або «Гімн до Творця», є одним із найперших текстів у європейській літературі, що прославляє всю природу як частину Божого творіння. Для святого Франциска світ не був розділений на духовне й матеріальне – він бачив у всьому присутність Бога, навіть у найменших істотах.

Одним із найвідоміших епізодів із його життя є історія про вовка з Ґуббіо. За переказами, поблизу містечка жив лютий вовк, що нападав на худобу і навіть на людей. Перелякані мешканці не знали, що робити. Тоді Франциск, сповнений віри, пішов назустріч вовку. Він не взяв із собою зброї, а лише слова любові та примирення. Святий промовив до звіра: «Брате вовче, ти чиниш зло, бо голодний і наляканий. Якщо ти перестанеш кривдити людей, вони тебе нагодують, і ти житимеш у мирі». На подив усіх, вовк, що здавався жорстоким і некерованим, слухняно ліг біля ніг святого. Відтоді мешканці Ґуббіо почали годувати його, а вовк перестав шкодити людям.

Ця історія глибоко символічна. Вона вчить, що взаємоповага й любов можуть змінювати навіть найсуворіші серця. Франциск не бачив у вовкові лише небезпеку – він бачив у ньому Боже створіння, яке потребувало розуміння та співчуття. Саме тому приклад Франциска показує, що людське панування над природою не повинно бути жорстоким, а навпаки – має проявлятися через турботу, взаємодію та милосердя. Франциск розумів серцем: тварини мають здатність зцілювати людину. У сучасні часи це називається анімалотерапією – лікування через взаємодію з тваринами.

Laudato si’ – сучасний голос Церкви на захист Божого творіння

Через вісім століть після святого Франциска його ідеї знайшли потужне відлуння у вченні Папи Франциска, зокрема в енцикліці Laudato si’, названій на честь перших рядків згаданої пісні святого Франциска, що прославляє Бога Творця в Його творінні. В цьому документі, опублікованому 2015 року, Папа Франциск говорить про глибоку кризу взаємин між людиною та природою. Він застерігає, що сучасний світ ставить економічний прибуток вище за гармонію з навколишнім середовищем, що призводить до руйнування екосистеми та погіршення якості людського життя. Церква закликає людей не просто зменшувати шкоду для довкілля, а змінювати сам спосіб мислення – від експлуатації до відповідального управління, від індивідуалізму до солідарності. Laudato si’ нагадує, що людина є частиною створеного світу, а не його володарем.

Особливе місце в енцикліці займає питання ставлення до тварин. Папа наголошує, що вони є не просто ресурсами, а частиною Божого задуму. Він пише: «… всі істоти взаємопов’язані, до кожної з них треба ставитися з любов’ю і захопленням, адже всі ми, як живі істоти, залежимо одне від одного» (LS 42). Це означає, що взаємодія з тваринами, зокрема через анімалотерапію, є не просто медичною практикою, а й способом глибшого усвідомлення нашої єдності з Божим творінням.

Цікаво, що Папа Франциск навіть звертається до теми лікувальної сили природи. У тексті Laudato si’ згадується, що людина отримує фізичну та емоційну користь від спілкування з навколишнім середовищем. Це підтверджує, що анімалотерапія може бути не лише медичною методикою, а й глибшим духовним досвідом – способом відновлення гармонії між людиною і природою. Laudato si’ також підкреслює, що технологічний прогрес не повинен відривати нас від природи. Навпаки, сучасні медичні практики, такі як анімалотерапія, можуть допомогти повернути людину до первісної єдності з Божим світом.

Як і святий Франциск, Папа Франциск закликає нас подивитися на світ іншими очима – очима любові та вдячності. Анімалотерапія, в такому розумінні, є не лише способом лікування, а й знаком нашої відповідальності перед Богом за все живе.

Анімалотерапія та християнські цінності

Люди, які взаємодіють із тваринами в рамках терапії, не просто отримують фізичну допомогу, але й відчувають емоційну підтримку. Анімалотерапія, або терапія за допомогою тварин, — це сучасний метод лікування, який використовує взаємодію з тваринами для покращення фізичного, емоційного та психічного здоров'я людини. Собаки, коні, дельфіни та навіть дрібні тварини, такі як кролики чи морські свинки, можуть стати співтерапевтами у процесі зцілення. Дослідження показують, що спілкування з тваринами знижує рівень стресу, покращує настрій та сприяє соціалізації, серед яких:

Каністерапія – терапія за допомогою собак. Вони допомагають людям із посттравматичним синдромом, аутизмом, депресією.

– терапія за допомогою собак. Вони допомагають людям із посттравматичним синдромом, аутизмом, депресією. Гіпотерапія – спілкування з кіньми покращує координацію, сприяє емоційному розвантаженню.

– спілкування з кіньми покращує координацію, сприяє емоційному розвантаженню. Фелінотерапія – кішки знижують рівень стресу і навіть можуть нормалізувати серцевий ритм.

Але головне – ці створіння дарують нам любов без умов. Якщо святий Франциск міг побачити в тваринах братів і сестер, то, можливо, і сучасна людина має переосмислити своє ставлення до них. Анімалотерапія стає чудовим прикладом того, як турбота про природу повертається до нас у вигляді зцілення та особистого розвитку – фізичного, психологічного та духовного.

У нашому наступному випуску ми розглянемо приклад каністерапії в Україні, яку організував осередок Карітасу в місті Одесі.