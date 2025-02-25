Свята Меса в катедрі Римської дієцезії за мир в Україні

Вікарій Папи для Римської дієцезії очолив разом з Префектом Дикастерії для Східних Церков Святу Месу в папській базиліці святого Івана на Латерані з нагоди третьої річниці повномасштабної війни проти України. Захід, у якому взяли участь численні представники дипломатичного корпусу, оргінізувало посольство України при Святому Престолі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Isabella H. de Carvalho – Ватикан

У цю «болючу і ганебну річницю» молімося за жертви та за те, щоб «до стражденного українського народу знову повернувся мир». З таким закликом звернувся кардинал Бальдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римської дієцезії, який у понеділок, 24 лютого 2024 р., очолив в базиліці святого Івана на Латерані Святу Месу з нагоди третьої річниці широкомасштабного російського вторгнення в Україну. З ним співслужив кардинал Клаудіо Ґуджеротті, префект Дикастерії Східних Церков, та численні представники духовенства.

Кардинал-вікарій кілька разів під час проповіді згадав про постійні заклики Папи, присвячені Україні. Про це нагадав і Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, який по завершенні Святої Меси подякував Папі за його особисте залучення на підтримку країни, просячи молитися «за жертв війни, за мир і за якнайшвидше одужання Святішого Отця». Він зауважив, що в той час, як пропаганда давала Україні лише три дні, «вже минуло три роки», протягом яких «Україна не тільки вистояла», але й «бореться і свідчить усьому світу правду». У богослужінні взяли участь майже півсотні дипломатів, акредитованих при Святому Престолі.

Дати відгомін закликам Папи

Під час проповіді кардинал Рейна запевнив у близькості та молитвах присутніх за Папу Франциска, який від 14 лютого перебуває в лікарні Аґостіно Джемеллі. Незважаючи на хворобу, у тексті з нагоди молитви «Ангел Господній» 23 лютого, опублікованому прес-службою Святого Престолу, Папа не забув висловити свою близькість з Україною в цю сумну річницю. Вікарій Римської дієцезії подякував Святішому Отцеві «за його слова, сказані протягом цих трьох років», які «просять і просили про дар миру». «Скільки ж разів Святіший Отець говорив: "Досить! Нехай замовкне зброя". Ми сьогодні не можемо не повторити ці слова нашого єпископа, нашого пастиря», – сказав кардинал Рейна.

Важливість молитви

«Згадуючи ці три роки війни, я думаю, що всіх нас торкнулися картини, які щодня надходять до наших домівок», – додав кардинал. «Там, де є війна, немає мудрості. Там, де є конфлікт і вторгнення, там немає розсудливого розуму», – підкреслив він, покликаючись на перше читання літургії, почерпнуте з книги пророка Сираха. За його словами, «ми повинні просити Господа про повернення цієї здатності мислити», щоб бути здатними будувати культуру миру

Далі Вікарій Папи для Римської дієцезії наголосив на важливості молитви в цей час великого напруження. «Ми пережили і також і сьогодні переживаємо поразки людських спроб. Ми потребуємо сказати Ісусові: “Допоможи нам у нашому невірстві”», – сказав він, наголошуючи на необхідності молитися за те, щоб «Бог миру, Бог життя розвʼязав те, що люди не змогли і не здатні вирішити». На завершення ієрарх підніс молитву за жертв війни та їхні сім'ї.