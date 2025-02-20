Італійська єпископська конференція: забезпечити гідність особи до кінця

В комюніке, оприлюдненому італійською єпископською конференцією, висловлено занепокоєння з приводу ініціатив деяких регіонів Італії, що стосуються асистованого самогубства за допомогою медикаментів. Єпископи закликають вжити заходів, які найкращим чином захищатимуть життя, сприятимуть супроводу та догляду під час хвороби.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Італійська Єпископська Конференція опублікувала заувагу, в якій висловлює занепокоєння з приводу нещодавніх ініціатив деяких регіонів Італії, що стосуються питання завершення людського життя, та наголошує на першочерговому значенні опіки та допомоги під час хвороби. Причиною цього є схвалення Радою регіону Тоскана закону про асистоване самогубство за допомогою медикаментів. «Першим завданням громадянського суспільства і системи охорони здоров’я є допомога і лікування, а не пришвидшення смерті», а «доведення до смерті, чи то безпосередньо, чи через самогубство за допомогою медикаментів, радикально суперечить цінності людини, цілям держави і самої медичної професії»,– йдеться в комюніке, оприлюдненому 19 лютого 2025 року.

Захищати життя та підтримувати у стражданні

Італійські єпископи закликають розпочати «широкі парламентські дебати, які представлятимуть країну та реальні потреби її громадян, вільні від партійної логіки та можливої інструменталізації» (Єпископська Конференція Апулії, 2022). Вони також висловлюють сподівання, «що в рамках чинної нормативно-правової бази на національному рівні будуть вжиті заходи, які найкращим чином захищатимуть життя, сприятимуть супроводу та догляду під час хвороби і підтримуватимуть сім’ї в ситуаціях страждання». Італійський єпископат закликав гарантувати ефективну паліативну допомогу для всіх, як вираз турботи про людську гідність.

Гарантувати право на паліативну опіку

Італійські ієрархи нагадують, що закон про паліативну допомогу все ще не повністю впроваджений в країні. Вони зазначають, що право на паліативну опіку «повинно бути гарантоване всім, ефективно і рівномірно у кожному регіоні, тому, що це є конкретним способом полегшення страждань і забезпечення гідності до кінця життя, а також глибоким виразом любові до ближнього». Вони також висловили свою незгоду з маніпуляціями стосовно захисту життя. «Гідність не закінчується з хворобою чи з втратою ефективності. Йдеться не про надмірність, а про те, щоб не втратити людяність», – йдеться в заувазі італійського єпископату.