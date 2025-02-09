Очільник німецьких єпископів: ненароджену дитину не можна ігнорувати

Очільник католицького єпископату Німеччини висловив застереження з боку Церкви щодо запланованого обговорення законопроекту про регулювання абортів у країні, який несе загрозу ігнорування прав ненародженої дитини та впровадження поняття ступеневої гідності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

10 лютого юридична комісія Бундестагу на своєму останньому засіданні перед завершенням парламентської каденції розгляне законопроект про регулювання абортів у Німеччині. Голова Німецької Єпископської Конференції (DBK) преосвященний Ґеорґ Бетцінґ виступив з офіційною заявою, в якій розкритикував цю ініціативу: «Законопроект був представлений в Бундестазі лише після розпаду коаліційного уряду. Він являє собою спробу поспішно внести радикальні зміни в дуже емоційне і складне питання в останні дні перед новими виборами. Такий підхід сам по собі є достатньою причиною, щоб однозначно відхилити цю законодавчу пропозицію. Це глибоке питання, яке не може бути вирішене без ґрунтовного суспільного обговорення та належного осмислення питань, що стоять на кону».

Захисту потребують життя матері і життя дитини

За словами єпископа Бетцінґа, йдеться не лише про формальну сторону справи, але й про зміст законопроекту, який викликає серйозну критику: «Гуманність і спрямованість суспільства та держави на спільне благо вимірюється також піклуванням про найбільш вразливі верстви, які критично залежать від захисту та підтримки. Ця турбота про людину, її гідність і фундаментальні права є тим, що визначає ліберальність і модерність конституційної держави». Голова DBK також підкреслює, що «ситуація жінок з небажаною вагітністю є далеко не простою». «І саме в таких випадках, – зазначає він, – необхідно захищати їхні основні права. Потрібні підтримка, консультування і конкретна допомога. Рішення “за” чи “проти” вагітності не повинно залежати від зовнішнього тиску, економічних обмежень чи соціальних труднощів. Запропонований законопроект справедливо наголошує на фундаментальних правах жінок. Але без матері життя майбутньої дитини не може бути захищене. У випадку конфлікту, пов'язаного з вагітністю, не можна просто ігнорувати ненароджену дитину, бо це її безпосередньо стосується. З цієї причини також суспільство і держава повинні виконати свій обов'язок захисту щодо дитини, від чого залежить її виживання».

Врахувати фундаментальні права ненародженої дитини

Голова Німецької Єпископської Конференції, критикуючи законопроект про регулювання абортів, зазначив, що «в тексті не йдеться про фундаментальні права дитини. «Натомість ставиться під сумнів повне право дитини на життя від самого початку та її людська гідність. Законопроект, в остаточному підсумку, ґрунтується на припущенні про існування поступового права на життя, яке повністю реалізується лише на пізній стадії вагітності. Це, однак, перетворює особливу потребу в захисті дитини на початку вагітності на аргумент проти гідності бути захищеною», – зазначає ієрарх, нагадуючи, що Федеральний конституційний суд неодноразово заявляв, що конституційно необхідний захист повинен бути гарантований незалежно від стадії розвитку дитини. Як зазначається у зверненні єпископату, «існує очевидна небезпека: якщо цей закон буде прийнятий, в законодавство буде введено різнорівневе поняття гідності людського життя, що підлягає захисту. Однак це було б дуже проблематичною зміною конституційної парадигми, яка не залишиться без наслідків для інших правових галузей. Етика людського життя, пов'язана з нашим Основним Законом, а отже, визначальна для законодавства та юриспруденції, таким чином, буде порушена у надзвичайно тривожний спосіб», – підкреслює очільник єпископату.