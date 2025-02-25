Архиєпископ Каччя в ООН: наслідки агресії проти України виходять за її межі

Під час спеціальної сесії, що відбулася в третю річницю повномасштабної російської агресії проти України, Постійний Спостерігач Святого Престолу повторив заклик Папи Франциска, який наголошував на неприпустимості залучення у бойові дії цивільного населення, руйнуючи інфраструктуру, від якої залежить його виживання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сьогодні ми згадуємо третю річницю початку російської агресії проти України. Святий Престол висловлює глибоке занепокоєння затягуванням конфлікту, який спричиняє великі людські жертви та труднощі для всього українського населення», – цими словами розпочинається заява архиєпископа Ґабріелле Каччі, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, з нагоди спеціальної сесії Генеральної Асамблеї, що відбулася 24 грудня 2025 року.

Наслідки для всього світу

Ватиканський дипломат зазначив, що по трьох роках «світ став свідком далекосяжних наслідків цієї війни, в тому числі і за межами України», адже вона глибоко вплинула на світову економіку, спричинила нестабільність у таких сферах, як продовольча безпека, енергетика та ядерна безпека, а також посилила шкоду, завдану довкіллю. На гуманітарному рівні наслідки війни є руйнівними, адже основний тягар упав на найбільш вразливі верстви населення, які «страждаючи не лише від фізичної шкоди, але й від ерозії основних прав та доступу до основних послуг». Тож наслідки цієї війни, які «відчуваються по всьому світу», підкреслють «нагальну потребу у всеосяжному і довготривалому вирішенні для відновлення миру і запобігання подальшій шкоді невинним життям».

Ні подальшим зволіканням

У цьому контексті представник Святого Престолу повторив слова Папи Франциска з його звернення до дипломатичного корпусу на початку цього року: «Війна – це завжди провал! Залучення цивільного населення, особливо дітей, та руйнування інфраструктури – це не лише катастрофа, але й означає змиритися з тим, що між двома супротивниками переможцем є зло. Ми не можемо анітрохи миритися з бомбардуванням цивільного населення чи атаками на інфраструктуру, необхідну для його виживання». Архиєпископ Каччя нагадав про побажання, яке Папа склав у цьому зверненні, щоб у цей Ювілейний рік уся міжнародна спільнота докладала зусилля для того, щоб покласти край цій війні, яка «спричинила стільки кровопролиття в пораненій Україні, забравши величезну кількість життів, у тому числі багатьох цивільних». У цьому контексті «Святий Престол повторює свій заклик до негайного припинення бойових дій та наголошує на нагальній потребі досягнення миру без подальших зволікань».