Святий Престол: світ потребує солідарності, її першою школою є сімʼя

Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку виступив під час чергової сесії Комісії соціального розвитку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Солідарність, соціальне включення, соціальна згуртованість, сім'я – цих тем торкнувся архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН у Нью-Йорку в своєму виступі 12 лютого 2025 р. під час 63-ї сесії Комісії соціального розвитку.

Солідарність, як зазначив ватиканський дипломат, «має фундаментальне значення для досягнення соціального та сталого розвитку». «Солідарність – це активне прагнення до спільного блага, засноване на внутрішній соціальній природі людської особи та рівній Богом даній гідності всіх», – підкреслив він, додавши, що вона реалізується «лише тією мірою, якою охоплює всіх членів людського роду». Зокрема, тих, хто живе в бідності та бореться за задоволення своїх основних потреб, перебуваючи у вразливому становищі, як от «люди похилого віку, ненароджені діти, особи з інвалідністю», виключені так званою «культурою відкинення мов непотребу».

Архиєпископ Каччя також нагадав, що «хоча ми взаємопов'язані, наш світ стає дедалі більш фрагментованим через поляризацію та втрату довіри як до інституцій, так і до співгромадян». За його словами, відповідь на ці виклики «вимагає оновити наші зусилля задля спільній праці заради загального блага». У цьому контексті надзвичайно важливим є зміцнення соціальної згуртованості. «В основі кожного з цих питань лежить сім'я», – зазначив він, додаючи, що вона «є школою глибшої людяності і, як підкреслює Папа Франциск, є першим місцем, де проживаються та передаються цінності любові та братерства, єдності та спільності, турботи та піклування про інших».

«Святий Престол залишається рішуче відданим, – підсумував ватиканський дипломат, – справі зміцнення солідарності, соціальної інтеграції та соціальної згуртованості на служінні спільному благу та цілісному людському розвиткові кожної людської особи».