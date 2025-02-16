Двадцять один. Анімаційний фільм про мучеників-коптів, страчених 10 років тому

Британська студія «MORE Productions» реалізувала проект, щоб віддати шану мужності та вірності чоловіків, які не відреклися віри в Ісуса Христа.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Десять років тому, 15 лютого 2015 року, було поширено відеоролик, у якому показано, як бойовики так званої «Ісламської держави» обезглавлюють на лівійському узбережжі 21 християнина з Єгипту через відмову відректися від віри в Ісуса Христа. Це були чоловіки, що прибули в Лівію в пошуках праці. Коптська Православна Церква канонізувала їх, а 2023 року Папа Франциск вніс їх до Мартирологу Римської Церкви. Днем вшанування мучеників визначено 15 лютого.

В десяту річницю мучеництва великобританська студія «MORE Productions» у співпраці з коптською громадськістю представила анімаційний проект «The 21» (Двадцять один), який віддає шану цим чоловікам. Коли засновник студії 2019 року відвідував Єгипет, він відчув спонуку створити фільм, який підкреслюватиме духовну перемогу мучеників. У 13-хвилинному фільмі, що поєднує анімацію з кадрами відео про мучеництво, представлено історію затримання, ув’язнення та страти цих чоловіків. Проект здійснено на основі досліджень і спілкування з членами їхніх сімей, з друзями та представниками духовенства, знайомих з мучениками.

«Ми працювали з десятками коптів, включаючи іконописців, музикантів та аніматорів, щоб створити переконливий фільм, який вшановує коптську віру та їхні традиції. Коптська спільнота черпає силу та розраду зі своєї тривалої історії святих і мучеників, і ці 21 приєдналися до цього шерегу. Їхній приклад любові та прощення є промовистим закликом для всього світу віддати йому шану та наслідувати», – заявляють творці проекту, над реалізацією якого протягом 5 років трудилися 70 митців.

Від 14 до 17 лютого фільм можна оглянути у вільному доступі на сайті www.the21film.com.