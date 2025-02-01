Захист прав дітей: альянс на підтримку дітей за участі БФ «Незламні» з України

У Римі формується «Alliance Unbroken Kids», що згуртовує зусилля на підтримку дітей, що страждають від наслідків війни. Серед партнерів – БФ «Unbroken», який, серед іншого, займається організацією протезування та реабілітації поранених.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Альянс, покликаний допомагати дітям у всьому світі, які стали жертвами воєн. Він називається Alliance Unbroken Kids (Незламні діти) й офіційно постане в неділю, 2 лютого 2025 р., в Римі, день перед тим, як у Ватикані відбудеться перший міжнародний саміт з прав дітей. Того дня в базиліці Сан-Сальваторе-ін-Лауро відбудеться підписання угоди про співпрацю між партнерами, між якими італійська національна Конфедерація «Мізерікордій», Фундація «5P Europe», підрозділ «5P Global», яка у різних частинах світу, серед іншого, підтримує проекти, що надають допомогу сиротам, дітям, пораненим внаслідок воєн, бореться проти педопорнографії та контрабанди органів, а також БФ «Unbroken», заснований у Львові, який надає допомогу постраждалим внаслідок війни в Україні.

Мета ініціативи

Ініціатива спрямована на створення мережі міжнародної солідарності для забезпечення медичної допомоги, реабілітації та кращого майбутнього для маленьких пацієнтів, які постраждали від війни, та їхніх родин за допомогою різнопланових заходів. В Україні, завдяки Фонду «Незламні», діяльність буде зосереджена на підтримці відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій медичних закладів, розбудові педіатричної лікарні у Львові в рамках проекту «Незламні діти», а також на створенні системи підтримки медичної допомоги, орієнтованої на потреби дітей та їхніх родин.

«Misericordie» і Україна

«Мізерікордії», від латинського «Misericordia - Милосеря» – це братства, які згуртовують членів і волонтерів, що допомагають потребуючим і стражденним у різний можливий спосіб. Перша Мізерікордія була заснована 1244 року у Флоренції, а заснована 1899 року Італійська національна конфедерація сьогодні об’єднує понад 700 братств, що нараховують 670 тисяч членів та 100 тисяч волонтерів. Різноманітні місії конфедерації в Україні від початку повномасштабної війни дозволили з'ясувати реальні потреби населення, щоб мати змогу ефективно реагувати на них через зміцнення місцевих соціальних та медичних структур, а також надсилання відповідних матеріалів і товарів. Варто звернути увагу на приклад налагодження співпраці через нещодавно створені Мізерікордії в Івано-Франківську та у Варшаві, що стали фундаментальними посередниками на шляху доставки допомоги в зони бойових дій.

Захист дітей – глобальний пріоритет

Інші проекти альянсу зосереджені на Святій Землі, де, окрім надання гуманітарної допомоги Газі, заплановані відкриття нових медичних закладів. Як зазначається в комюніке організаторів, у Ювілейному році Альянс «Unbroken Kids» ставить собі за мету «надати сильне і недвозначне послання: захист прав дітей та їхніх сімей повинен розглядатися як головний пріоритет, що вимагає конкретних і колективних глобальних зусиль, щоб запропонувати майбутнє, сповнене надії і зцілення».