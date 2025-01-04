Саудівська Аравія: Ватиканська Бібліотека на Бієнале ісламських мистецтв

Твори, що походять з колекції Ватиканської Апостольської Бібліотеки, будуть виставлені в секції «AlMadar» в рамках культурного заходу, що протягом перших місяців цього року відбуватиметься в Джидді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ватиканська Апостольська бібліотека повідомила про свою участь з кількома творами з власних колекцій у секції «Аль-Мадар» Бієнале ісламського мистецтва, що проходитиме з 25 січня по 25 травня 2025 року в Джидді (Саудівська Аравія). Виставка буде організована в терміналі Хадж Міжнародного аеропорту імені короля Абдулазіза, архітектурній споруді, призначеній для обслуговування величезного потоку паломників, що має глибоке значення для мусульман усього світу. Щороку вона приймає мільйони мандрівників, які прибувають, щоб здійснити священне паломництво Мекки.

Твори з музеїв, бібліотек та колекцій з усього світу

У секції «AlMadar» («Орбіта») передбачено представлення різноманітних об'єктів з музеїв, бібліотек та колекцій з усього світу. Вона запропонує багатогранну репрезентацію мистецтва чисел у всіх його аспектах, від його витоків у природі до нескінченного застосування в ісламській культурі, математичних досягненнях, земній та небесній картографії, навігації та торгівлі, ритуалах та духовному житті, організації та оздобленні Корану, геометрії, пропорціях та дизайні арабських текстів і до архітектури. Виставку супроводжуватиме серія творів сучасного мистецтва, що досліджують тему чисел у колективному сьогоденні.

Місце зустрічі і креативу

Ця унікальна культурна подія присвячена ісламській цивілізації в її мистецьких і наукових проявах і слугує місцем зустрічі та творення, пропонуючи відвідувачам можливість пізнати внесок ісламського мистецтва та культури в сучасний світ. Бієнале відзначає та пропагує розмаїття мистецьких проявів, що характеризують ісламське мистецтво в усьому світі, і має на меті сприяти порозумінню та співпраці між різними культурами, поєднуючи минуле, теперішнє та майбутнє через широкий спектр сучасних творів мистецтва та історичних артефактів. Інавгураційна бієнале 2023 року зібрала понад 600 тисяч відвідувачів. Бієнале 2025 року займатиме 110 тисяч квадратних метрів виставкової площі.