Святий Престол: блокування гуманітарної допомоги – образа людської гідності

Виступаючи під час неформального інтерактивного діалогу в Нью-Йорку на тему «Збереження людської гідності в умовах збройного конфлікту», представник місії постійного спостерігача Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку вказав на те, що кожне порушення міжнародного гуманітарного права є, в кінцевому рахунку, замахом на гідність людської особи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святий Престол стверджує, що дотримання міжнародного гуманітарного права ґрунтується на моральному зобов'язанні забезпечувати повагу до людської особи», – наголосив монсеньйор Роберт Мерфі, співробітник місії Постійного спостерігача Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, виступаючи 28 січня 2025 р. під час неформального інтерактивного діалогу на тему: «Захист людської гідності у збройних конфліктах: сприяти дотриманню міжнародного гуманітарного права». Він наголосив, що важливість цього діалогу не можна баналізувати, оскільки йдеться про визнання того, що «кожна людина має вроджену й недоторканну гідність, яку потрібно захистити».

Дотримання гуманітарного права

У своєму виступі монсеньйор Мерфі також говорив про «поступову ерозію того, що лежить в основі нашого існування». Ця тенденція, за його словами, «являє собою серйозний провал міжнародної спільноти, який становить значну загрозу не тільки для жертв війни, але й для самих моральних основ глобальної безпеки». «Будь-яке порушення міжнародного гуманітарного права є, в кінцевому рахунку, замахом на людську особу та образою гідності, яку ми всі поділяємо», – сказав ватиканський дипломат.

Жертви конфліктів – не побічні втрати

У цьому контексті представник Святого Престолу повторив заклик про те, що цивільні жертви збройних конфліктів не слід применшувати «до побічної шкоди». «Прямі удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, такій як школи, лікарні та культові споруди, є особливо тривожним порушенням міжнародного гуманітарного права», – сказав він, додаючи також: «Не можна залишати поза увагою блокування гуманітарної допомоги в зонах конфлікту та збільшення кількості атак проти гуманітарного персоналу. Будь-які дії, які заперечують або перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в цих районах, є образою людської гідності тих, хто живе в цих складних умовах. Вони також наражають невинне цивільне населення на ризик невимовних страждань і позбавляють їх базових потреб, таких як їжа, вода і медична допомога». Тож від імені Святого Престолу монсеньйор Мерфі ще раз наголосив на важливості надання гуманітарної допомоги при одночасному забезпеченні захисту гуманітарного персоналу. «Міжнародна спільнота повинна діяти негайно, щоб гарантувати пошану, підтримку і сприяння міжнародному гуманітарному праву за будь-яких обставин», – сказав ватиканський дипломат.