Рік греко-католицького єпископа-мученика на державному рівні в Румунії

В першу неділю січня в Румунії відбулося відкриття Року кардинала Юліу Хоссу, проголошеного президентом країни за рішенням парламенту. Нагода для поглиблення цінностей єдності, жертовності та сопричастя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Божественною Літургією в греко-католицькому катедральному соборі Пресвятої Тройці в Блажі, що є осідком Глави Румунської Греко-Католицької Церкви, в неділю, 5 січня 2025 р. відбулося урочисте відкриття Року кардинала Юліу Хоссу. З ініціативою відзначити на державному рівні рік на честь священномученика Румунської Греко-Католицької Церкви, якого Папа Франциск проголосив блаженним 2019 року, виступили два депутати, пропозицію яких підтримав увесь парламент, після чого Президент Румунії Клаус Йоханіс його офіційно проголосив.

Релігійний і суспільний діяч

Рік, який відзначатиметься на національному рівні, має на меті вшанувати особу, життя, служіння та мучеництво ієрарха, згадуючи також про його роль в об’єднанні країни в першій половини ХХ століття. Син греко-католицького священика, Юліу Хоссу народився 31 січня 1885 року. Після закінчення школи отримав запрошення на богословські студії до Риму, де здобув ступінь доктора з філософії та богослов’я, а в 1910-му отримав ієрейські свячення. Папа Венедикт XV 1917 року призначив його Єпархом Ґерли. Владика Хоссу відіграв важливу роль у подіях приєднання Трансільванії до Королівства Румунії, був сенатором, дбав про утвердження єдності країни. Після перенесення єпископського осідку, в 1930 році, став Єпархом Клужа-Ґерли. Разом з іншими єпископами був заарештований у жовтні 1948 року комуністичною владою. Від 1950 до 1955 року владика Хоссу перебував в ув’язнені в Сігеті, а опісля – на засланні у різних православних монастирях та помер у лікарні 1970 року. Під час консисторії в червні 1969 року Папа Павло VI зробив його кардиналом in pectore, оголосивши про це призначення в 1973 році, вже після його смерті.

Наново відкривати цінності єдності, сопричастя та жертовності

Таким чином, у 2025 році румуни покликані «наново відкривати цінність єдності, сопричастя і жертви за віру та ідеали», пояснює греко-католицький єпископ Клаудіу Лучіан Поп, наступник блаженного на єпископській катедрі Клужа-Ґерли. Рік кардинала Юліу Хоссу буде відзначатися проведенням різними заходів і богослужінь.