S.U.P.E.R.: Карітас Італії і салезіяни на підтримку дітей в Україні

За підтримки італійських партнерів, осередки Карітасу в Україні та місцеві салезіяни здійснюють проекти на деокупованих теренах Київщини та в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

В Україні триває реалізація проекту S.U.P.E.R. (Support Ukrainian Population for Emergency and Rehabilitation – Підтримка населення України в подоланні надзвичайної ситуації та в реабілітації), який співфінансується Італійським агентством зі співробітництва в сфері розвитку (AICS) у розмірі 1,8 млн. євро та внеском у розмірі 130 тисяч євро від Caritas Italiana. Проект спрямований на надання життєво необхідної підтримки в районах, що безпосередньо постраждали від наслідків війни, а також у районах з високою концентрацією переміщених осіб. Різні ініціативи в рамках проекту здійснюються у співпраці зі Салезіянським згромадженням, «Карітас-Спес», Карітасом України, Карітасом Полтави, Карітасом Кам'янського та Карітасом Харкова.

Психологічна підтримка наймолодших на деокупованих теренах

Зокрема, Карітас Італії, в співпраці із салезіянським об’єднанням VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – Міжнародне волонтерство на підтримку розвитку), залучений у надання підтримки й захисту вразливим дітям і підліткам на Київщині. Про це йдеться в комюніке, яке цими днями поширила благодійна організація Італійської Єпископської Конференції. Основна діяльність полягає у впровадженні програм психосоціальної підтримки через мобільні клініки, які відвідують місцеві школи та сиротинці. Завдяки проекту S.U.P.E.R., VIS має змогу працювати з неповнолітніми на деокупованих територіях Київської області, розширюючи їхній доступ до безпечного середовища та сприяючи їхньому психосоціальному благополуччю. Особлива увага приділяється інформуванню про мінну небезпеку, проводяться тренінги та розповсюджуються інформаційні матеріали. Крім того, пропагуються послуги психосоціальної підтримки, спрямовані на дітей, батьків і людей з інвалідністю.

Проект зосереджений в основному на дітях шкільного віку з сільської місцевості з метою охопити до завершення проекту приблизно 670 дітей. Окрім неповнолітніх, до заходів також залучені вчителі та батьки, які беруть участь в ініціативах з підтримки батьківства. На сьогоднішній день VIS охопив вже понад 500 неповнолітніх, понад 50 батьків та понад 20 вчителів.

Різні форми гуманітарної підтримки

VIS працює в Україні від початку повномасштабної війни, співпрацюючи з іншими організаціями Мережі «Don Bosco», надаючи допомогу цивільному населенню та вразливим групам. Перші заходи VIS включали створення польових кухонь та підтримку місцевих салезіян в організації прийняття переміщених осіб у Львові. В даний час діяльність зосереджена на гуманітарній допомозі, роздачі гарячих обідів та покращенні медичних і психосоціальних послуг у громадах, що постраждали від війни.