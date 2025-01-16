Паролін: оголошення про звільнення кубинських в’язнів – знак надії

Державний Секретар Святого Престолу прокоментував заяву кубинської влади про поступове звільнення понад півтисячі в’язнів.

Vatican News

«Звістка про поступове звільнення 553 кубинських в'язнів є знаком великої надії на цьому початку Ювілею», – сказав кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, відповідаючи на запитання ватиканських медіа, перебуваючи у Франції.

«Знаменно – додав кардинал, – що влада Гавани безпосередньо пов'язала це рішення із закликом Папи Франциска, який у буллі проголошення Ювілею, а згодом і при кількох інших нагодах, закликав до жестів помилування, як це вже неодноразово відбувалося у контекстах Святиїх Років».

«2024 рік, – додав Паролін, – завершився заміною Президентом США десятків смертних вироків на довічне ув'язнення, а також новиною про те, що в Зімбабве скасували смертну кару. Ми сподіваємося, що цей 2025 рік розвиватиметься в цьому напрямку і що добрі новини будуть множитися, особливо з перемир'ям у багатьох конфліктах, які досі тривають».