«Open Doors»: найвищі показники переслідування християн за 32 роки спостереження

Благодійна організація «Open Doors» опублікувала рапорт про переслідування християн у світі, що аналізує період від 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 365 мільйонів до 380 мільйонів: таким є зростання кількості християн, що зазначають переслідувань, рівень яких оцінюється щонайменше як високий, чи дискримінації з огляду на свою віру. Йдеться про кожного сьомого християнина в світі. Такими є дані рапорту, який 15 січня 2025 р. опублікувала благодійна організація «Open Doors» (Відкриті Двері) на своєму веб-порталі, що містить також «World Watch List 2025» – список п’ятдесяти країн світу, де найбільше переслідують християн. Згідно з їхніми даними, 310 мільйонів переслідуваних християн живуть саме в згаданих країнах.

Зафіксовано найвищий показник кількості переслідуваних християн за ввесь період публікації цих рапортів, тобто, 32 роки. Починаючи від 2021 року до переліку 50 країн вже не потрапляють країни з індексом «високий рівень», а лише «дуже високий» та «крайній».

Беручи до уваги період від 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року, цей рапорт подає дані про те, наскільки вільно християни могли виявляти свою віру в п’яти різних сферах щоденного життя: в сім’ї, в приватній сфері, у своїй спільноті, в церкві, яку відвідують, і в публічному житті своєї країни. Під шостим пунктом вказано рівень насильства, якого зазнавали християни. Згідно із зібраними даними, протягом досліджуваного періоду бути вбиті 4476 християн через причини, пов’язані з їхньою вірою, 3775 були викрадені, 4744 – заарештовані. Протягом цього часу 7679 християнських культових споруд чи інших будівель, пов’язаних із християнськими спільнотами, зазнали різного роду атак.

У 13 країнах, відповідно до застосовуваних критеріїв оцінювання, відзначено «екстремальний» рівень переслідування, а лідером протягом багатьох років залишається КНДР, де з боку режиму підтримується нульова терпимість до християнської віри. За нею йдуть Сомалі, Ємен, Лівія та Судан. Останній зсунув на шосту позицію Еритрею, а на сьому – Нігерію, яка залишається «рекордсменом» за кількістю убитих християн (3100). Першу десятку замикають Пакистан, Іран та Афганістан.