«Йорданія: світанок християнства»: виставка про коріння віри

У столиці Йорданії представлено виставку, яка представляє народження й розвиток християнської спадщини в Йорданії. Виставка буде експонована у Ватикані, а відтак помандрує до інших країн і континентів.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

«Йорданія: світанок християнства» – так називається виставка, яка буде експонуватися у Ватикані з 31 січня 2025 року та допоможе відвідувачам відкрити для себе коріння християнства в Йорданії. Виставка, організована Міністерством туризму і старовини та Йорданською туристичною радою, була презентована 8 січня 2025 року, в готелі «Сент-Реґіс» у столиці Йорданії. Експозиція приурочена до 30-ї річниці дипломатичних стосунків між Йорданією та Святим Престолом, а також з нагоди ювілею візиту святого Павла VI до цієї близькосхідної країни в 1964 році. Виставка буде відкритою до 28 лютого 2026 року.

Відвідувачі зможуть помилуватися унікальною колекцією з понад 80 експонатів, що датуються І століттям нашої ери і пройшли через візантійський, ісламський та хашимітський періоди. Багато з них визнані ЮНЕСКО. Будуть також аудіовізуальні елементи, які перенесуть відвідувачів у захоплюючу подорож упродовж двох тисяч років історії, засвідчуючи народження й розвиток тривалої спадщини християнства в Йорданії. Християни в Йорданії складають близько 4 відсотків від 11-мільйонного населення країни. У цій країні розташоване місце хрещення Ісуса, що сягає початків християнства, а також пов’язані з біблійними подіями місця як гора Нево, де похований Мойсей, місце народження пророка Іллі чи фортеця Махерон, де був страчений Іван Хреститель.

Відданість збереженню святих місць

Конференція розпочалася вітальним словом міністра туризму і старовини Йорданії Ліни Аннаб, яка пригадала, що Йорданія є «колискою християнства» та сказала, що ця експозиція була реалізована у тісній співпраці з Ватиканом. «Ця виставка, – промовила вона, – є нагодою вшанувати коріння віри та зміцнити нашу відданість збереженню цих святих місць».

Аннаб пояснила, що виставка буде «мобільною», тобто вона розпочнеться у Ватикані, а потім «помандрує» до інших міжнародних місць. Вона також підкреслила, що ця ініціатива підтверджує «зусилля Йорданії, спрямовані на захист християн в Йорданії й регіоні як невід’ємної частини її минулого, сьогодення і майбутнього».

Представити коріння християнства

Абед Аль-Раззак Арабіят, генеральний директор Йорданської ради з туризму, зазначив, що духовний досвід виставки стане «історичною можливістю» для того, щоб представити «коріння християнства» в Йорданії. «Мобільна мандрівка» виставки в інші країни і континенти дозволить цій багатій духовній спадщині бути більш відомою в усьому світі, додав він, зазначивши, що завдяки цій події ми розуміємо, як «Йорданія захищає і зберігає християнство» і сприяє толерантності, миру та єдності.

Присутність кардинала Пароліна – знак близькості Папи

Апостольський Нунцій в Йорданії архиєпископ Джованні Пʼєтро Даль Тозо, у своєму слові пригадав, що відносини між Святим Престолом та Йорданією розпочалися близько 30 років тому і що в минулому році ювілей був відзначений візитом до цієї країни архиєпископа Пола Річарда Ґаллаґера, Секретаря у справах стосунків Святого Престолу з державами та міжнародними організаціями. Апостольський Нунцій також пригадав візит Папи Франциска до Йорданії в травні 2014 року, і процитував спеціальний лист Святішого Отця до католиків у Святій Землі в жовтні минулого року. Він також зазначив, що майбутній візит Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна на освячення храму на місці Хрещення Ісуса, є ще одним знаком близькості Церкви до християн Близького Сходу. «Це знак особливої близькості Папи і всієї Вселенської Церкви, – сказав він. «Присутність кардинала не тільки покликана підкреслити важливість цього місця, але є знаком того, що Святий Престол не забуває про християн на Близькому Сході і, навпаки, бажає всіляко їх підтримувати». Він також заявив, що «в час зростаючої глобалізації, взаєморозуміння і злагода є особливо важливими для християн на Близькому Сході».